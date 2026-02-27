「ハッキリ言います。私は無罪です」…Netflix『地面師たち』のモデルとなった事件の主犯が獄中から送った「手紙」の内容

2024年にNetflixで配信された『地面師たち』の「その後」をご存知だろうか。主人公のモデルとなった積水ハウス事件の主犯格・カミンスカス操が筆者と交わした手紙には、ドラマよりも遥かに恐ろしい詐欺師同士の生き残りをかけた戦いが綴られていた。「俺も地面師たちにダマされた！」「首謀者は別にいる！」と獄中で叫ぶ男が語る、地面師事件の真実とは。『地面師vs.地面師 詐欺師たちの騙し合い』より一部抜粋・再編集してお届けする。

地面師グループの「頭目」からの手紙

〈前略 森功殿 私はセキスイ地面師事件で主犯格にされたカミンスカスです〉

2024年4月25日消印の手紙は、そう始まっていた。信州の長野刑務所から講談社に届き、私のもとへ転送されたものだ。改めて念を押すまでもない。差出人のカミンスカスは旧姓を小山という。カミンスカス操である。

日本屈指の不動産デベロッパー「積水ハウス」がされたあの地面師詐欺事件で逮捕された。2017年6月、東京・五反田にあった老舗旅館「海喜館」を舞台に、詐欺を引き起こした人物である。それまで小山操と名乗っていたが、事件当時はカミンスカス操に変わっており、その外国人姓も話題を呼んだ。

捜査した警視庁捜査2課や東京地検は事件から1年半を経た2019年1月、フィリピンに逃亡していたカミンスカスを地面師グループの親玉と踏んで逮捕、その後起訴した。

被害額は実に55億5000万円に上る。史上空前の地面師詐欺として人口に膾炙した。当人は東京地裁、東京高裁、最高裁と検察と争った末に懲役11年という刑期が確定し、目下、長い刑務所暮らしを送っている。

地面師といえば、奇しくも手紙が届いたこの年の7月、ネットフリックスのドラマが一味の犯行を描いて大ヒットした。ドラマのタイトルは『地面師たち』だ。

犯行グループを率いたハリソン山中役の豊川悦司をはじめ、ハリソンの右腕として登場する本拓海役の綾野剛ら、真に迫る俳優陣の演技が評判を呼んだ。わけても元司法書士の後藤義雄を演じたピエール瀧が相手の不動産デベロッパーをす場面で何度も言ったセリフ「もうええでしょう」は、この年の流行語にもなった。以来、地面師という名称が広く世間に知られている。

積水ハウス事件は、このネットフリックスドラマの下敷きになっている。ハリソン山中のモデルが、主犯格として逮捕、起訴された内田マイク、あるいはカミンスカス操といった設定だろう。ドラマでは詐欺の舞台が都心の古い寺院に変わっているが、現実の事件は五反田に存在した老舗旅館の海喜館である。

「ハッキリ言います。私は無罪です」

そんな本物の地面師詐欺グループの「頭目」が、なぜ今頃になって私に手紙を寄こしたのか。理由は、私自身が事件摘発直後に『地面師 他人の土地を売り飛ばす闇の詐欺集団』（講談社）を出版したからだろうか、とも小考した。

手紙は次のように書いている。

〈森さんはこの事件に関してかなり詳しい人だと思います。事件になって直ぐに「地面師」を出版されました。全て実名のノンフィクションだと聞いています〉

ご丁寧に〈聞いています〉という理由についても説明付きだった。

〈実は私も購入したのですが、（刑務所に）領置されてしまって読んでいません。森さんは私をどう思っていますか？ 何故私にインタビューに来なかったのですか？〉

もとより本を書くにあたり、カミンスカスへの取材は何度も試みてきたが、実現しなかった。単なる恨み節だろうか、とも感じたが、読み進めると、どうやらそうではない。

真っ先に次の言葉が目に留まった。

〈ハッキリ言います。私は無罪です〉

そこから地面師の「頭目」との長い文通が始まった。手紙は誤字脱字などを修正し、人名を一部仮名にしている。カッコは（）と［］の2種類用い、（）は私自身の注釈を加え［］は原文にあったものとしたが、手紙自体の文意は替えていない。

