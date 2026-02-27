医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る「医者は【使命感】だけでは務まらない」

AIの登場により、「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」のイメージは、いまからの10年で大きく変わる。

その激変の時代に医師になるとはどういうことか。

医師であり、医療未来学者でもある著者が、これから医師になろうとする娘、そして医学部を目指す若い人たちへ向けて語る、医師の仕事のリアルとキャリア、そして「未来の医師の姿」とは。『医療未来学者の父が 医師になる娘へ語る これからの医の世界』より気になる章をピックアップしてご紹介します。

親が医師だから医師を目指すの?

医師を目指す人の中には、両親のどちらかが医師である家庭が少なくありません。身近に医師という存在がいる環境で育った子どもは、自分の将来像として医師をイメージしやすいのでしょう。でも、僕が臨床の現場を離れたのは、あなたがまだ一〜二歳の頃。臨床医を辞めた後は、医療制度の研究をしたり、医療ビジネスに携わったり、「一風変わった医師」として働いたりしていたから、父を「白衣を着た普通のお医者さん」として認識するチャンスはなかったはずです。

だから、「私、医学部に行きたい」というあなたの言葉を聞いたときは、意外だったのと同時に、素直に嬉しかった。僕は今まで一度たりとも、「医者になりなさい」なんて言ったことはないよね。だって、僕はそう思ってないもの。

それなのに、自分と同じ職業を目指してくれた。親としてこれほど喜ばしいことはありません。なんだか矛盾しているけど、本当にそう思う。これは、親冥利っていうことになりますかね。

ただ、同時に、小さな不安や心配の種が心の奥に引っかかったのも事実です。僕が未来の医療を研究する立場になってから、その不安は、ますます存在感を増しました。

なぜなら、医師――それは、「親が医師だから」といった理由で選んでも一生やりがいを持続できる職業かと問われれば、答えは「ノー」だから。加えて、医療の世界はこの先、AIの進化によって激変していく。必然的に医師の役目も変わっていきます。今の医学部生がイメージする「病院の診察室にいる白衣のお医者さん」と、10年後、20年後の未来の医師の仕事は、大きくかけ離れていくでしょう。その時代の激流の中でも自分を見失わず、医師としての存在意義を見出し、高めていくためには、それなりの心の準備と覚悟が必要なのです。

だから、これから医師を目指すあなたに、今のうちに伝えるべきことを伝えておきたい。そして、その上で、それでも「医師になりたい」という思いが本当に自分の心から熱く湧き出てくるかどうか、再確認してほしいのです。

僕自身は、もともと数学が大好きで、最初は数学者を目指して東京大学教養学部理科一類に進学しました。高校生の時点で医学部を目指さなかったのは、「血を見る」のが嫌だったから、と友達には軽口を語っていたけど、それが理由の一部かどうかは、本当は怪しい。根っこのところは、人間という「一つの動物」だけに詳しくなる学問の目標に、大きな違和感があったからです。誤解を恐れずに言うと、医師も獣医と一緒で、対象が人間というだけ。そんな浅はかな考えで医学の道を選べば、必ず後悔する日が来ると直感的に感じたからです。

ところが、駒場の教養学部のキャンパスで、実際に大学の授業を受けてみると、何かその思いとは違っていた。シンプルに言うと、気が変わった。大学に入って、受験勉強をしなくてよくなり、ふと時間ができて「俺って何なんだろう」と考え始めてしまう。ちょっと燃え尽き症候群のようなものかもしれません。それまで「医学部なんて」と周囲にも言っていたけれど、「本当に考えなくてよかったのか」「あのときの選択はどうだったんだろう」と、自己反省が始まってしまった。

いろいろ悩んだ末、一念発起して再受験し、医学部（教養学部理科三類）に入り直し、その後も紆余曲折を経て、放射線科の専門医になる訳です。でも、そこでもまた「何かが違う」と感じ始めて、40歳過ぎで臨床現場を離れました。

僕はこの違和感を、無視することができない人間なのです。それはもしかすると、単に飽きっぽいということでもあるかもしれませんが、僕自身はその飽きっぽさは長所である、と前向きに捉えています。なにしろ、何かを継続してやる力と、新しい何かを求める気持ちとは、両方に活躍の場があるし、相補的な側面があるのです。それを、長い年月をかけて少しずつ実感し、自分の感覚として腑に落とす。その過程を経て、人生の選択に少しずつ自信というか、手応えのようなものを感じてきたのです。

僕が若い医師の時代を費やした母校の大学病院の放射線科は、さすが日本に冠たる大学病院だけのことはあり、珍しい症例を診ることが頻繁にありました。けれども、臨床業務の多くは、何百人もの患者さんの、ある意味で「似たような」画像を見続ける毎日。最初は嬉々としてやっていたルーチンワークだけど、どうしても好奇心が薄れ、退屈に感じてしまう瞬間がある。いや、そういう瞬間が少なくない。それだけが理由ではないけれど、医師としての目標を少し失いかけていたのが20代の後半でした。

その後、好不調の波を何度かやり過ごし、体調やメンタルが最低だった27〜28歳頃の数年の苦い記憶も忘れつつあった32歳のとき、放射線科（核医学）の中で新たな領域にチャレンジするため、フランス留学を決意しました。

もちろん、毎日、同じような診療をすることに仕事のやりがいを感じる医師もいるでしょう。ルーチンといっても、医療の現場はそれぞれの患者さんの人生に大きく関わる場です。その場に仕事の意義や心地よさを感じる医師も決して少なくありません。実際にやってみなければ、それが「天職」であるのかどうかはわからない。

だからあなたも、子どもの頃からイメージしていた「白衣を着たお医者さん」の先入観、狭い医師の定義に縛られることなく、幅広い視野で医学を学び、医師としての将来を思い描いてほしいのです。

医師という職業は確かに魅力的だと思う。でも、「一人前の医師」になる道は長く、時に苦しく、残酷なほど険しいときもある。それだけに、揺るぎない意志と情熱を持ち続けなければ、ただの苦行になってしまいます。自分の心の声に耳を澄ませてみてください。本当にやりたいことは何なのか？ 静寂の中で自分とじっくり対話する時間を持ってください。

それでも医師を目指すと決めたなら、あとは前進あるのみです。その高い志こそが、どんな困難も乗り越える原動力になるでしょう。

「人の役に立ちたい」という使命感だけでは務まらない

「人の役に立ちたい」「病気やケガで困っている人を助けたい」

なぜ医師になりたいのか、医師を目指す人に聞くと、みんな異口同音にこう語ります。どちらも崇高で、美しい理由です。でも、この使命感だけでは、医師の仕事は務まらない。僕はそう断言します。

僕自身は、人の役に立ちたいという一心で医師になった訳ではありません。

「え、そうなの？」、あなたがここで止まってしまう可能性もあるのかなと僕は思う。あなたは、それは医師として当たり前の価値観だと思っているかもしれませんね。むしろ、そういうふうに医師になることの動機をまとめてしまうような機会が、医学部界隈ではとても多いような気がするので。

でも、大事なことなので再度強調しておくけれど、僕はどんな仕事も、自分が本当にやりたいかどうかが先で、あくまで「結果的に」人の役に立てば、それで十分なのだ、と考えています。ここのところは重要で、「人の役に立ちたい」が先にあるのとは別なのです。その違いはちゃんと伝えておきたい。

自分がやる仕事が、誰かの役に立つことを願う気持ちは、もちろん理解できます。でも最初から「いかにも役に立ちそうなこと」をやったからといって、「本当に役に立つ」とは限りません。むしろ真実は逆。その仕事を選んだ動機が「役に立つ仕事だからやりたい」ではなく、自分が一所懸命に取り組んできたことが結果的に役に立つ。そのほうが、はるかに自然で健全だと思うのです。

もちろん、「結果的に役に立つ」ことが困難な場合もあります。最近の若い人が好む「社会貢献」も同じです。社会貢献も、最初から貢献すると宣言したところで、ずっと活動し続けなければ貢献できたかどうかはわからない（そもそも「貢献」って何？ と僕は思う）。まして臨床現場にいる医師は、毎日、何百人もの患者さんに、診察や治療を続けるのは当たり前のことで、「人の役に立つ」といったことを言う以前に、それが仕事なのです。

そんな現実の中で、「人の役に立ちたい」という単純な正義感だけでは、精神的に持ちません。今のあなたには信じられないかもしれないけれど、本当に持たないのです。それが医師という職業にまつわる、残酷なまでの現実です。

それでも、使命感や憧れだけで、医学の世界に飛び込んでくる若者が後を絶ちません。医師である親からの勧め、家族や友人の病気を治してくれた医師への憧れも、よくあるきっかけです。もしも、そのモチベーションだけで一流の医師になれたら「本物」でしょう。しかし残念ながら、それは奇跡に近い例外に過ぎません。持続する意思としては足りないと僕は思っています。

米メジャーリーグの大谷翔平選手を思い浮かべてください。岩手で生まれた彼が大好きな野球を始めたとき、「世界の役に立つため」とか「社会貢献のため」なんてことは微塵も考えていなかったでしょう。でも大谷選手には恵まれた身体に加え、飛び抜けた野球の才能があった（もちろん、人一倍努力を続ける才能も含めて）。だから世界中の人がオオタニの活躍に胸を躍らせ、応援するようになり、彼の存在に勇気や希望を与えられるようになった。スーパースター・オオタニは、こうして世界中の「人の役に立つ」ようになったのです。

医師の仕事も、本質は同じです。目の前の患者さんが病気で苦しんでいたら、解決することに喜びを感じるし、僕ももちろん、しょっちゅうそういう仕事をしています。でもそれは医師の仕事の「大事な一部」であって、決して「全部」ではない。

これは個々の医師によって違うのだけど、今の僕が求めているのは、もっと「医療全体」を見渡して、医療技術を科学的、社会的に発展させること。そのために何をすべきか考え、できることはどんどん実現していく。医療の現場というよりも、医療の根幹に関わる問題解決が大命題で、それこそが自分のやるべき役割だと思っています。

何を自分の使命とするかは人それぞれ。でも何をするにせよ、「誰にも負けない情熱と信念」がなければ、この仕事は続きません。表層的な「役に立ちたい」という思いだけでは、日々の診療だけで疲弊して、いずれ壁にぶつかってしまう。使命感は必要条件ではあるものの、自分の理想を叶える十分条件ではないのです。

そのためには、「人の役に立ちたい」という思いだけに依存せず、医師にできることの可能性に視野を広げてほしい。そして、その先にある「真のやりがい」を見つけてほしい。あなた自身が魂を燃やして情熱を傾けられるものを見つけてください。

結果的に、それは患者さんとの直接的な関わりかもしれないし、研究を通じた革新的な治療法の開発かもしれない。あるいは医療制度の根本的な改革や、医学教育の革新かもしれません。どんな分野であっても、あなたが心の底から打ち込めることを見つけたとき、その仕事は自然と人の役に立つものになっていくでしょう。

