2027年「大河ドラマ」の主人公「小栗上野介忠順」、その”抹殺”された「知られざる生涯」を明かす…！

来年2027年スタートの大河ドラマ『逆賊の幕臣』。ＮＨＫは2月24日、追加キャストを発表し、松坂桃李が演じる主人公・小栗上野介忠順（おぐりこうづけのすけただまさ）の父役を北村有起哉、母役を鈴木京香、妻役を上白石萌音が演じるとした。まさに豪華布陣だが、それにしても、「小栗って誰」という巷の声は少なくない。

それはなぜか。実は明治新政府を樹立した薩長が、「日本が近代化を果たしたのは自分たちの手柄だ」とアピールするため、幕府側のエース級的存在だった小栗の功績をすべて抹殺してしまったからである。その小栗の生涯を描いた新刊『ジパングの艦〈上〉』（吉岡道夫著、光人社NF文庫）が話題となっている。

小栗が近代国家・日本の礎を築いた功績や経緯、それを実行するまでの苦労や挫折などが手に取るように理解できる一冊だ。経済、軍事、産業などの広範囲な分野で活躍した幕末のスーパー官僚、小栗の功績を一部抜粋・再構成してお届けする。

小判1000万両が流出？ 日本の財政破綻を救った大手柄

幕末の日本における「対外通貨交換比率」、いまでいう為替レートについて、どうしても触れておかなければならない。なぜなら、小栗上野介忠順がアメリカの財務官を相手に一歩も譲らず「通貨交換比率」の是正を求めなかったら、日本国家はとめどない金の流出によって、まちがいなく破産状態に追い込まれていたからである。

幕府とハリスとのあいだで決められた通貨交換比率によって、世界市場のなかで驚くほど格安になった日本の金市場には、したたかな外国商人たちが群がった。おびただしい小判が、堰を切った水のように海外に流れ出していった。金のたれ流しである。

幕末、日本から流出した小判は、一千万両にのぼるという説もあるほどだ。金本位の世界経済では金の備蓄がものをいうから、このまま金の流出が続けば、日本が国際社会で破滅していたことはたしかだ。

小栗忠順はいたたまれないほどの、激しい危機感をいだいていた。

（このままでは、日本の黄金は、根こそぎ外国に流出してしまう……）

原因はいうまでもなく、不合理な通貨交換比率にある。忠順は渡米の準備の合間をぬって、ひそかに世界の通貨基準を研究した。各国通貨の金銀含有量を知っておかなければ、喧嘩にもならないと思ったからだ。

忠順はアメリカ渡航にあたって、この一方的な外国の押しつけによる通貨交換比率を、なんとしても変更させようと決意していた。

「おれはな、瀬兵衛（親友の栗本鋤雲のこと）。……ワシントンで、アメリカを相手に談判するつもりだ。アメリカを攻め落とせば、通貨の基準は万国共通だから、各国もしたがわざるをえない」

「ワシントンで、というと……おまえの独断でやるつもりか」

「いや、いちおうは正史の新見（正興）、副使の村垣（範正）の両人も説得するつもりでいるがね……」

「もし、新見や村垣に反対されたら、どうするつもりだ」

「ふふふ、いくら反対したところで、公儀の了解をとろうにも、こっちは万里の彼方にいるんだぜ。新見、村垣のご両人には、目をつぶってもらうしかあるまい」

「おい、小栗……」

「なに、いざともなりゃ、おれが腹を切ればすむことよ」

忠順はこともなげに言い放った。

「日清・日露戦争の勝利は小栗の賜物だ」 東郷平八郎が絶賛

スチーム・ハンマーという工作機械がある。蒸気の力で巨大な鉄のハンマーを押しあげ、ハンマーが落下する圧力を利用して、熱した鉄塊を望む形に造りあげるものだ。

いまから百四十余年前、西洋列強の艦隊に負けない鉄甲の軍艦を造るために、このスチーム・ハンマーを買いつけた男がいた。徳川幕府の勘定奉行だった、小栗忠順である。

慶応元年（1865）、忠順はオランダのロッテルダムから、6基のスチーム・ハンマーを輸入した。この6基のうち2基は、1世紀を過ぎたいまも横須賀に現存している。しかも、ただ残っているというのではなく、1基はアメリカ海軍横須賀基地のSRF（艦船修理部）で現役の工作機械として稼働しつづけている。もう1基も、平成10年（1998）までは現役として働きつづけていたが、ようやくその役目を終えて、国の重要文化財に指定され、横須賀人文博物館に展示されている。

ひとつの工作機械が百数十年ものあいだ稼働しつづけることができたのは、その構造がシンプルだったからという点につきる。忠順は購入するとき「できるだけ故障の少ないものが欲しい」と注文した。故障すれば、いちいちオランダに運んで修理してもらわなくてはならない。費用もかかるし、時間も無駄になると考えたからだ。

機械の選択をまかされたフランス人技師のヴェルニーは「構造がシンプルなものほど故障がすくない」と忠順に進言し、オランダ製のスチーム・ハンマーを選んだ。これが、世紀を超えて使いつづけられる要因になったのである。

このスチーム・ハンマーを忠順が輸入した目的は、日本に世界一流の造船・製鉄所を建設するためだった。その総工費は約240万ドル。西洋から購入する軍艦の代金が10万ドルから20万ドルという時代、240万ドルという金額は気が遠くなるほど莫大なものだった。幕末の攘夷や倒幕の嵐が吹き荒れているさなか、「狂気の沙汰だ」「逆賊だ」という非難を一身にひきうけて、忠順はこの未曾有（みぞう）の大工事に着手した。

そのほか忠順は、「議会制度」「金融為替制度」などの行財政改革から、「気灯（ガス灯）」「鉄道」「郵便事業」「国営銀行」「総合商社」などのインフラに至るまで、日本の近代化に必要なグランドデザインを描いていた。司馬遼太郎が忠順を「明治の父」とよぶのは、このためだ。忠順の近代国家構想を基盤にして、明治政府は近代国家への道を歩んだのである。また、慶應義塾大学の創始者である福沢諭吉は「鞠躬尽瘁（きっきゅうじんすい）の人」（国のために尽くす人）と評し、早稲田大学の創設者である大隈重信は「明治政府の近代化政策のほとんどは小栗の模倣だった」と語っている。さらに、東郷平八郎は「日清・日露戦争の勝利は彼の偉業の賜物だ」と称賛してやまなかった。

忠順とおなじ幕臣で、徳川幕府が崩壊するまで政敵でもあった勝海舟が自著『氷川清話（ひかわせいわ）』のなかで、「おおきな人物というものは、そんなに早く現れるものではない。通例は百年の後だ」と述べているが、小栗上野介忠順は、まさしく“国家百年の大計”を見すえていた人であった。

