先週インドのニューデリーで開催された「India AI Impact Summit（インドAIサミット）」には、世界中から政財界のリーダー・関係者らが集結した。このイベントはグローバル・サウスで開催される初めてのAI国際会議であり、「（AIによる）万人の利益と幸福」を公式の理念に掲げている。

同サミットの主な目的は、AIを単なる技術的議論から経済・社会への具体的かつ測定可能なインパクト（影響）へと転換させること。また、その過程でAI開発の民主化、つまりAIを一部の先進国や巨大企業の独占物にするのではなく、アクセスの民主化や多言語システムの構築等を通じて、グローバル南北間におけるデジタル格差の解消を目指している。

サミットで明らかになった米国の本音

これらの高邁な理想や美辞麗句とは裏腹に、実際には一部の国家・企業間における激しい競争・優越意識が剥き出しの身も蓋もないサミットになった。たとえば米国政府（ホワイトハウス）から派遣されたマイケル・クラツィオス大統領補佐官は会議の場で（各国代表に向けて）次のように述べた。

「（世界各国がAIについて）技術的に完全な自給自足となることは非現実的です。なぜならAIを構築する技術スタック（様々な要素技術の積み重ね）は極めて複雑であるからです。しかしAIの迅速な導入によって戦略的な自立性を確立することなら可能ですし、それは独立国家にとって必要なことでもあるでしょう。アメリカはそのような国々を助けたいと思っています。

アメリカは世界で唯一のAIスーパーパワーとして、これから同盟諸国がAI主権を追及することを手助けします。また、それができる世界でたった一つの国でもあります。我が国の企業は巨大で独立したAIインフラを構築すると共に、安全で強固なサプライチェーンを最小限のリスクで提供できます。アメリカ企業が貴方達（諸外国）のAIシステムを作りますが、それは結局貴方達の物なのです」

要するに「世界中で米国だけが先進的なAI技術・システムを開発することができる。諸外国は米国の製品・技術を買って、それをベースに今後の経済システムや社会・情報インフラを整備していきなさい」と言いたいようだ。

この補佐官の発言には（本来ライバルであるはずの）中国への言及が一言も含まれていない。が、「アメリカは世界で唯一のAIスーパーパワーとして」という箇所に「中国など歯牙にもかけない」という強烈な優越感と対抗意識を滲ませている。

当の中国は、今回のインドAIサミットに代表団を送らなかった。これは恐らく中国の春節（旧正月）と同サミットの日程が重なったこと、また中国とインドが昔から犬猿の仲であること等が影響していると見られている。

インドの失態とEUの国際的な大名行列

一方、同サミットを主催したナレンドラ・モディ首相をはじめインド政府は、国際会議の席上では主催者として当然の自画自賛や美辞麗句に徹した。が、会議と併設して開催されたAIエクスポ（各国企業・大学等によるAI製品・技術展示会）の会場では奇妙な動きを見せた。当のインドのガルゴティアズ大学に対して、エクスポ会場からの退去を命じたのである。

同大学のブースでは当初、自主開発した（とされる）画期的なAIロボット犬「オリオン（Orion）」を展示していた。ところが、SNSユーザーや専門家らの指摘により、このロボット犬が実は中国Unitree Robotics社の市販製品「Unitree Go2」（価格2800ドル）であることが発覚してしまった。

本来、インドのAI技術力を世界に誇示するはずだったサミットのエクスポ会場で、こともあろうに中国製の技術・製品をインド製に見せかけて展示し、それがバレたことになる。これがインド政府の逆鱗に触れて、ガルゴティアズ大学は会場から退去させられてしまったのだ。同大学のブースが撤去されると同時に、そこに用意されていた電源も即時遮断される程の徹底ぶりだった。

一方、EUからはフランスのマクロン大統領をはじめ、オランダ、スペイン、ギリシャ、フィンランドなど計26カ国がAIサミットに代表団を送り込んだ。EUに加盟する全27カ国の内、代表団を送らなかったのはハンガリーだけ。サミットの会議では、インド・EU間の自由貿易協定（FTA）などが議論され、AIやデジタル・イノベーションを柱とした戦略的パートナーシップの強化が合意された。

またAIサミットの首脳セッションでは、日本からも高市早苗首相がビデオ・メッセージの形式で参加し、日本が主導する「広島AIプロセス」のフレンズ・グループを今後インドをはじめグローバル・サウスへと拡大する旨を表明した。もちろん日本政府も代表団をAIサミットに派遣して会場に日本パビリオンを設けた他、JICA（国際協力機構）がインド政府と共にサミットの共同運営に関わったとされる。

ただ、総じて米国やEU等に比べ日本はAIサミットにおける存在感が小さいように見えるが、むしろその方が良いのではないか。この種の祝祭的で儀礼的な国際イベントは参加各国にとって、余計なお金がかかるだけで肝心の経済成長など実質的な効果は乏しいように思われるからだ。

【後編を読む→「食うか食われるかの関係だ」インドAIサミットでAI界のスター二人が見せた強烈な不仲】

【つづきを読む】「食うか食われるかの関係だ」インドAIサミットでAI界のスター二人が見せた強烈な不仲