全国の書店員&本好き必読！書店で見かける「フェア」をつくっている人たちの、ナンバーワンを決める戦いに迫る！

いまが最高だと言える業界にしていきたい--実行委員長・北田博充氏の力強い願いとともにはじまった、日本一の書店フェアを決定する出版業界横断プロジェクト、「Book Fair Championship」。

その防衛戦・チャンピオンベルト争奪戦が都内で行われた。初代王者と挑戦者が繰り広げたハイレベルな戦いの行方と、満員の会場を包んだあふれんばかりの熱意の全貌をレポートする。

書店で開催されている「フェア」の真髄に迫る

同じ書店になんども足を運んでいると、これまでなかったはずの空間がいきなり目の前にあらわれて驚くことがある。書店の一区画を使った、新しい「フェア」がはじまっていたのだ。書店で実施されるフェア企画ほどバラエティ豊かで、購買意欲をそそられるものはそうそうないだろう。フェア企画には出版社が先導しているものもあれば、書店が独自で考え、実施しているものもある。書店のなかにつくられた、本を届けたい熱意と工夫が詰まった空間は、いつも私たちを魅了してやまない。

二〇二六年二月二日、多くの聴衆が見守るなか行われた第二回〈ＢＦＣ〉防衛戦・チャンピオンベルト贈呈式はまさに、書店の街・神保町の出版クラブビルの一室にあらわれた、本を届けたい熱意に満ちている空間だった。ＢＦＣ──「Book Fair Championship」は、全国の書店員が日本で一番面白い書店フェア企画を競い合う出版業界横断プロジェクトだ。

最初の挨拶として壇上にあがった実行委員長の北田博充さん（梅田 蔦屋書店 店長）は、ＢＦＣのロゴが入ったオリジナルのＴシャツを着こなしながらこう語る。ネガティブなニュースも多い書店業界を、「いまが最高」だと言える業界にしていきたいと。その言葉の通り第二回ＢＦＣでは、全国の書店員が直近一年のあいだに実施したフェアを対象に、なんと八十二件ものエントリーがあった。そして挑戦者に選ばれるのは、最終審査会によって選出された〈ベスト10フェア企画〉から第一位に選ばれたフェア企画だ。それを前年のチャンピオンが新たなフェア企画を防衛戦と掲げて迎え撃つ構図になっている。

防衛戦がはじまる前にまず行われたのは、初代ＢＦＣチャンピオンベルトの返還だ。壇上に立ったのは第一回ＢＦＣチャンピオンの久保田理恵さん（ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店 新静岡店）。久保田さんが昨年王座を摑み取ったフェア企画は〈新社会人応援フェア Working girl Routine ＃本庄静子の一日〉。新生活の支えになる本をジャンル問わず選書しながら、それらを読むことによって、本庄静子という架空の人物の生活が浮かび上がってくるようになっている。

選書されたオリジナルの棚をつくるのみならず、ひとりの「人間」をつくりだしている点が斬新だ。店頭に飾っていたというチャンピオンベルトを返還する久保田さんは、一生ぶんの取材を受けて、チャンピオンという肩書きの重さに緊張が絶えない一年間だったと語る。とはいえ、まだ緊張が和らぐわけではないだろう──このあとはチャンピオンの肩書きを背負った防衛戦が控えているのだから。

目が離せない、ベスト１０に選ばれた企画の数々

次に、実行委員の三浦明子さん（株式会社丸善ジュンク堂書店）から〈ベスト10フェア企画〉に選出された書店フェアが紹介されていく。一位以外にも、本を買いたくなるようなフェアが目白押しだ。三位・本屋Ｂ＆Ｂの〈わたしが、わたしのからだを孤独にしないために─産むことと、産まないことのあいだ〉は、産む／産まないをめぐる選択や悩みによって孤独を抱えているひとたちが心を交わせるよう、テーマにまつわる選書にくわえ、孤独を抱えたひと同士が交流できる場を積極的に設けている。

二位・蔦屋書店梅田店の〈本でめぐる人生ルーレット〉は、人間が生まれてから死ぬまでのあいだに経験する出来事をピックアップして大きなコマをつくり、その出来事にあわせた本をコマのうえに置く、書店の一区画を丸ごと人生ゲームになぞらえたフェアだ。

また、協賛企業賞を受賞したコーチャンフォー若葉台店の〈ポケ本カードバトル〉はポケットに入れて持ち歩きたい「ポケ本」を、ポケモンカード風にアレンジしたＰＯＰで紹介するフェア。本に興味がなくても、カードに効果が書かれていたらつい読みたくなってしまう層にはうってつけだ。

実際、表彰状を受け取った小田朋佳さんは、「ふだん本を読まない人に足を止めてもらいたい気持ちでフェアを企画した」と壇上で語る。また、〈ポケ本カードバトル〉棚のすぐ横にはたくさんの岩波文庫が収まっている棚があると話していたのも印象的だ。伝統ある棚とカジュアルな棚の共存は、書店は読書を愛するひとも読書習慣のないひとも隣り合って楽しめる、あらゆる人々を包括する空間なのだと証明している。

画期的な販売企画と、三年がかりの大企画のぶつかりあい！

そして、栄えある一位に選ばれたのは、広島・蔦屋書店の江藤宏樹さんと藤原さゆりさんが企画した〈ペア読〉。親と子どもが「同じ時間に」「同じ部屋で」「同じ本を読む」という体験ができるよう、家族をテーマにした選書を手作りのゴムバンドで束ね、同じ二冊をセットで販売するフェアだ。親子間で一冊の本を貸し借りするのではなく、同じ本を同時に読むよう促すアイデアがなによりも傑出している。同じ本を持ち寄って開催される「読書会」こそ多くあれど、親子のあいだでそれを行おうとする例は聞いたことがない。

しかし確かに、親子がともに過ごす時間をつくり、コミュニケーションのきっかけにもなるであろう、斬新な取り組みだ。書店のフロア内で新しい「空間」をつくるのがフェアだとすれば、〈ペア読〉は書店の内側だけでなく、外側にも新しい「空間」をつくろうとする──その大胆さに、驚かずにはいられなかった。

この画期的な〈ペア読〉に敵う相手はいるのか──チャンピオンの久保田さんも黙ってやられるわけにはいかない。久保田さんが新しいフェア企画でつくりだしたのは、「人間」でも「空間」でもない。実在しない、架空の「本」なのだ。

実在しない本のフェアとはどういうことか？ 久保田さんが企画した〈ＭＪ新静岡店流 書籍百物語〉は、怖い要素がある書籍を三年がかりで選書して、百物語をやろうというフェアだ。不気味な装飾を施して雰囲気づくりをしたり、フリーペーパーを毎週発行したりと細かい工夫にも事欠かないが、なんといっても本企画の肝は「百物語」の性質にある。

百物語は百話を語り終えると怪異が起きるといわれている──だから選書するのは百冊ではなく九十九冊。しかしフリーペーパーには全百冊が紹介されている……なんと一冊だけ、架空の本が紛れ込んでいるのだ。この仕掛けによって怖い本を読んで楽しむだけでなく、架空の本を探して楽しむ、本棚を夢中になって眺める原初の楽しさも味わえるフェア企画となっていた。

抑えきれない熱意がつくりだすのは「空間」だけではない

挑戦者と王者、二者の企画が出揃ったところでいよいよ防衛戦がはじまる。審判員を務めるのは芥川賞作家の滝口悠生さん、直木賞作家の角田光代さん、フラヌール書店・店主の久禮亮太さんと防衛戦に相応しい豪華な顔ぶれが揃い、多数決によって決定する。三人の審査員ははたしてどちらの企画を選ぶのか──ドラムロールが高らかに響き渡ったのち、三人が掲げたパネルに載っていたのは〈ペア読〉！ 挑戦者が王座を勝ち取り、満場一致で新たなチャンピオンの誕生！

たちまち会場に拍手があふれる。その後、〈ペア読〉を選んだ理由についても語られた。滝口さんは二冊同時に売るアイデアの斬新さを、角田さんは色々な関係に応用できる新しい体験の提供を試みている点を、久禮さんはあらゆる関係のなかでも親子をテーマに取り上げた理想の高さをそれぞれ評価した。また、選評のなかでは、王座を逃した他のフェア企画についても触れられた。

企画者として登録されているひと以外にも、多くの人々がフェア企画に協力している──久禮さんが選評のなかで口にしていた言葉は、まさに金言だ。エントリーされた八十二件という数字は、そのまま八十二人のみが関わったことを示すものではない。選書、設営、アイデア出し……あらゆる段階で企画を支えたひとがたくさんいて、チームによって成し遂げられているのだ。本を届けようとするひとたちの熱意の大きさに、あらためて圧倒されてしまう。

三名の選評が終わると、チャンピオンベルトの贈呈式だ。スペシャルプレゼンターとしてチャンピオンベルトを勝者に渡すのは、現役を引退したばかりの元プロレスラー・棚橋弘至さん。〈新日本プロレス百年に一度の逸材〉と紹介され、意気揚々と壇上に上がった棚橋さんは「二冊買った先の未来まで想像できている企画だった」と〈ペア読〉を激賞。チャンピオンベルトを受け取った江藤さんと藤原さんは、ともに「まさか選ばれるとは思っていなかった」と思いがけないよろこびを露わにした。

また、新チャンピオンの二人と棚橋さんを交えたミニトークでは、〈ペア読〉に込めた思いについても語られた。江藤さんは「親子関係の新しい発見につながる豊かな時間になってほしい」と、藤原さんは「親が子どもに一緒にやろうと誘う場になってほしい」と願いを口にする。来年の防衛戦にむけた新しい企画についてはまだ何も考えていないとのことだったが、棚橋さんから発破もかけられ、「かかってきていただければ」と意気込みは万全だ。

第三回ＢＦＣもすでに開催が決まっている。はたして来年はチャンピオンが王座を守り抜くのか、それとも新たな挑戦者が頂点に立つのか──未来はわからないが、今回の防衛戦・贈呈式を通じてわかったことがある。おそらく「フェア」とは書店のなかに新たな空間をつくるだけに留まらない。本を届けたいという熱意が高じて、人間や本、はては別の空間までいちからつくりだしてしまうものなのだ。その抑えきれない熱意がどう伝播して、「いまが最高」だと言える業界につながっていくか──それは本を届けたいという熱意によって新たにうまれたこのＢＦＣこそが示してくれるだろう。第三回の開催が、いまから楽しみでならない。

（ライター／あわいゆき）

