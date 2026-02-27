目指したのは「考える葦」44歳・岡田准一が20年で向き合った「840人超の知の巨人たち」《隈研吾/井上雄彦》

タレント・俳優の岡田准一さんがパーソナリティを勤めるラジオ番組『GROWING REED』（J-WAVE）が、放送開始から20周年を迎えた。

「人間は考える葦である」をテーマにした同番組は、岡田さんにとって「かけがえのない学び舎だった」という。毎回1つのテーマの専門家を呼び、岡田さんが徹底的に質問をしていくスタイルで、リスナーと共に「考える葦」として成長していくことを目指す。スタート時、24歳だった岡田さんはこの対話を通して、価値観や思考を育ててきたという。

この20年で出会った人々は840人超。そのジャンルも多岐に渡り、作家、小説家、デザイナー、俳優、芸術家……宗教学者や元国連事務次長らも出演していた。

この20年分の軌跡と、ゲストたちの金言を一冊にまとめたエッセー集『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス刊）が2026年3月6日に発売する。そこで中編記事『「学び舎」と語る岡田准一のラジオ番組−−20年で出会った人々が育んだ価値観と思考《有働由美子/林真理子/吉本ばなな/宮部みゆき》』に引き続き、同書から一部を引用して紹介する。

現場に足を運び、思いを込める

心は実は物の中に潜んでるって思うんだ。

だから言葉でとか映像とかで伝えるという手もあるけど、実は物の中に潜ませて伝えることができる。

建築家 隈研吾

「建築家として今この国をどんな風に感じていますか？」より（2012年9月9日放送）

隈「物の艶とか、ちょっとした質感とか、僅かなディテールの中に実は心を込めることができるんだっていうことを、今の時代の日本人として、若い世代にも伝えたいことだし、世界に対しても一番伝えたいことなんですよね」

岡田の蓄積

艶っぽさや質感、細部のディテール。建築表現に対する徹底したこだわりの中に、色気を感じる方でした。どれだけ忙しくても現場に足を運び、一つひとつに思いを込める。そんな姿勢に影響を受けました。

僕の場合、「誰とやるか」が何よりも大事。自分の力は限られているので、他の力をどう発揮してもらうか。その化学反応で自分も輝く作品作りができる。大人になるほど、どこで、誰と、何をやるのかへのこだわりが強くなりました。その原点には「楽をしたい」という思いもあります。ただ結局、性格的に楽はできないのですが。

岡田のGROWING WORD

細部に心を宿すことで、物質に温度が生まれる

諦めない心から生まれる、枠を広げる戦い

漫画の枠を広げたい。

枠を出ようとは思ってないんだけど、今までにない領域にはいきたい。

漫画家 井上雄彦

「生きるってなんですか？」より（2007年6月24日放送）

岡田「描く原動力は何ですか？」

井上「何だろう、責任感？ ……たぶんこういうことだと思うんですけど、漫画を描いてて本当にきつかった頃っていうのは、漫画の枠を超えたいと思ってたんでしょうね、きっと」

岡田の蓄積

井上さんが語った「枠を広げたい」という言葉は、僕自身の姿勢と重なりました。枠を出るのではなく、今までにない領域へ。その考え方に共感したことを覚えています。

僕も、アイドルという枠組みの中で新しい表現を模索していました。映画をやりたい、アクションをやりたい。そう伝えるだけでは通らない。なぜやりたいのか、どんな役者になりたいのか。プレゼンを重ね、粘り強くノックし続けることで、少しずつ道は開けていきました。

やり方次第で道は開ける。枠を広げる戦いは、諦めない心から生まれる。それは今も、僕の中に息づいています。

岡田のGROWING WORD

枠をどこまで広げられるか

問い続ける先に生きる意味が見つかる

関連記事『「オールジャパン」で世界を震わせる『イクサガミ』--公開直前に、直木賞作家とNetflixのエグゼクティブ・プロデューサーが語ったこと』を読む

【関連記事を読む】「オールジャパン」で世界を震わせる『イクサガミ』--公開直前に、直木賞作家とNetflixのエグゼクティブ・プロデューサーが語ったこと