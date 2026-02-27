チーム内では「CoCo壱番屋」が人気も…独自のこだわり

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表のカイ・ハンプトン投手が、日本の食文化への関心を語った。球団公式X（旧ツイッター）でファンからの質問に回答。チームメートが有名チェーン店を絶賛する中、あえて“ローカル”なご飯を満喫しているようだ。

オーストラリア代表は府中でキャンプイン。ワーウィック・サポルド投手らがカレー店「CoCo壱番屋」を絶賛している。しかし、ハンプトンは「今回の滞在では、ココイチからは少し距離を置いているんだ。チェーン店よりも、もっとローカルな場所や地元の料理を体験しようと思っているからね」と独自のこだわりを明かした。

すでに地元の味を堪能しているという。「ここのココイチのすぐ向かいにすごく美味しいラーメン屋があって、もう2回も行ったよ」と告白。寿司屋では「メニューの端から端まで注文して『全部持ってきてくれ』って言ったんだ。あれは本当に素晴らしかった。最高の体験だったよ」と大満喫の様子だった。

日本での食の冒険を楽しむ一方で、思わぬ悩みもあるようだ。「実は、地元では毎朝バナナを食べているんだ。でも、ここではバナナが全く見つからないんだよ！」と明かした。「もし日本の皆の中でバナナがどこにあるか知っている人がいたら、メッセージで教えてほしい。本当に切実なんだ」と呼びかけ、日本滞在を楽しんでいる（Full-Count編集部）