「学び舎」と語る岡田准一のラジオ番組−−20年で出会った人々が育んだ価値観と思考《有働由美子/林真理子/吉本ばなな/宮部みゆき》

タレント・俳優の岡田准一さんがパーソナリティを勤めるラジオ番組『GROWING REED』（J-WAVE）が、放送開始から20周年を迎えた。

「人間は考える葦である」をテーマにした同番組は、岡田さんにとって「かけがえのない学び舎だった」という。毎回1つのテーマの専門家を呼び、岡田さんが徹底的に質問をしていくスタイルで、リスナーと共に「考える葦」として成長していくことを目指す。スタート時、24歳だった岡田さんはこの対話を通して、価値観や思考を育ててきたという。

ゲストの専門家は多岐に渡り、作家、小説家、デザイナー、俳優、芸術家……宗教学者や元国連事務次長らも出演していた。

この20年分の軌跡と、ゲストたちの金言を一冊にまとめたエッセー集『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス刊）が2026年3月6日に発売する。そこで前編記事『44歳・岡田准一の「20年」を育んだ「言葉たち」…その軌跡を振り返る《寺尾聰/奥田民生/リリー・フランキー》』に引き続き、同書から一部を引用して紹介する。

有働さんから学んだ「ちゃんと」という姿勢

ちっぽけでいいので、一人とか、できれば5人とか10人に、ちゃんと伝えられる人でありたい。

アナウンサー・キャスター 有働由美子

「NHK退社後、変わったこと変わらないことはなんですか？」より（2020年4月12日放送）

岡田「『ちゃんと』って深いじゃないですか。軽く言えるけど、有働さんが思っている『ちゃんと』ってたぶん、フッて聞く『ちゃんと』より深いんだと思うんですよね。そんだけ長くやってちゃんと伝えたいって思える。諦めてないのがすごいなぁ」

有働「諦めが悪いんだなぁ〜これ。諦めが」

岡田の蓄積

有働さんは、番組15周年の時に来てくださいました。

井ノ原くんと朝の番組で長くパートナーをされていたので、勝手に親近感を持っていましたが、お会いすると、伝えたいことを「ちゃんと」伝える、その「ちゃんと」の深みが普通とは違う知的な女性だと感じました。

このぐらいでいいだろう、という妥協がなく、ちゃんと心を持って相手と向き合う。つい忘れてしまいそうな責任感をずっと貫かれている。

人間の温かさと、女性的な強さを持ちながら、軸をぶらさず追求される。

その姿勢に、深く敬意を感じました。

岡田のGROWING WORD

伝えることを諦めない人の声は、言葉を情報ではなく想いに変える

「無知さ」を気付かせてくれた林さん

本を読むというのは、

自分の知らない世界を知ることなんです。

向こう側にある大きな世界を感じて、自分はまだ何も知らないと気づく。

小説家 林真理子

「女性を成長させるものは何ですか？」より（2005年6月26日放送）

林「本の良さというのは、向こう側に大きな世界があることを教えてくれるところです。それに気づくと、自分はまだ何も知らないと分かる。その気づきが、謙虚さや成長につながるんだと思います。」

岡田の蓄積

林さんは深い考察から言葉を紡がれるので、お話を伺っているだけで本当に面白い。知らない景色をそっと覗かせてくれるようで、「まだ知らない世界だらけだ」と気づかせてくださいました。

40代にもなると、どうしても「分かったつもり」になってしまいがちですが、本当は見えていないものがたくさんある。読書は、その無知さを思い出させてくれる貴重な機会です。

大人になるとは何かと悩んでいた当時も、答えを求めてよく本を手に取っていました。今もそれは変わりません。知らない部分を認めることが、謙虚さを身につけ、成長を促す第一歩だと感じています。

岡田のGROWING WORD

知らなさに気づくたび、もう一歩、奥行きが生まれる

オファーされた役を自分のものにする

本は、主演男優も主演女優も決められるし、音楽も全部自分の自由にしていい。そういう自由な世界が、活字の中に広がってるんです。

小説家 よしもとばなな（現 吉本ばなな）

「本を読んで幸せになれますか？」より（2010年12月19日放送）

よしもと「読むのが面倒だなと思うような本を少しずつ読んでいくと、難しい本がどんどん読めるようになっていくので、そういうのを知らないで死んじゃうともったいないなと思ってます。本の魅力は、とにかく自分の好きなようにできるっていうこと。もう誰にも咎められないで、自由な世界を見ることができること」

岡田の蓄積

当時はラジオや本から人々が離れていく時代で、その価値を問い直す時期でした。この対話を通じて、本の持つ想像の自由さと、それを映像化する役者の責任について考えさせられました。

本は読者が自由にキャスティングできるからこそ、実写化には慎重な選択が必要。実は「この役は俺だ」と思ったことはあまりありません。むしろ別の役のほうが自分らしいと感じることも多い。でも、オファーされた役を自分のものにし、観る人に「ぴったりだ」と思ってもらう。読者それぞれの自由な想像を、一つの形に着地させる。それが役者の仕事だと思っています。

岡田のGROWING WORD

物語を自在に演出できる自由が思考を豊かにする

日常でこそ得られる喜び、発見、悲しみ――

人間の心の芯の部分って、宇宙の旅ができるような時代が来ても変わらないんじゃないかな

小説家 宮部みゆき

「人間は時代で変わりますか？」より（2007年2月25日放送）

宮部「自由になって、自分で人生を切り拓いていけるようになったけど、その分困難にも多く直面するようになりましたよね。そこで傷ついたり、失望したり、うまくできない自分自身に怒りを感じたりすることは増えてると思うんですよね」

岡田の蓄積

「最近のニュースは悲しくて、作品の題材にできない」と話されていたのが印象的でした。すべてを作品に投影しているのではなく、暮らしから生まれる感情が地続きとなり、作品へ流れ込んでいく。その言葉に、宮部さんの真の姿を見た気がします。

僕も最近、日々の積み重ねが人生であり、表現にもつながると感じています。力が出ない時もあれば、仕事に邁進できる時もある。日常の中でこそ得られる喜びや発見、悲しみがある。

そんな日々が自分を育むと思うと、すべてが愛おしい。今日も無事に目覚められたことに感謝できる心でいたいと願います。

岡田のGROWING WORD

現代は順応しながらも疑問を持ち、

自ら選択していく時代

