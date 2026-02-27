44歳・岡田准一の「20年」を育んだ「言葉たち」…その軌跡を振り返る《寺尾聰/奥田民生/リリー・フランキー》

タレント・俳優の岡田准一さんがパーソナリティを勤めるラジオ番組『GROWING REED』（J-WAVE）が、放送開始から20周年を迎えた。

「人間は考える葦である」をテーマにした同番組は、岡田さんにとって「かけがえのない学び舎だった」という。毎回1つのテーマの専門家を呼び、岡田さんが徹底的に質問をしていくスタイルで、リスナーと共に「考える葦」として成長していくことを目指す。スタート時、24歳だった岡田さんはこの対話を通して、価値観や思考を育ててきたという。

ゲストの専門家は多岐に渡り、作家、小説家、デザイナー、俳優、芸術家……宗教学者や元国連事務次長らも出演していた。

この20年分の軌跡と、ゲストたちの金言を一冊にまとめたエッセー集『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス刊）が2026年3月6日に発売。そこで同書から一部を引用して紹介する。

精神的に若々しい、そんな大人になりたい

肉体的には67だけど、精神的には「おい、岡田！」つってこうやって話してて、ちっとも差を感じないんだよ。

俳優・歌手 寺尾聰

「大河ドラマの後半戦のカギを握る、あの男が登場します！」より（2014年8月31日放送）

寺尾「そうやって自分がそっち側で生きていかない限りは、ただただヨボヨボになっちまうだけでさ、たぶん死ぬまで、こうやって生きてるだろうし、一番人間ぽくっていいんじゃねえかなと」

岡田の蓄積

本当にセクシーなおじさま。それが寺尾さんの第一印象でした。

撮影の合間に突然後ろから肩を抱いて、耳元で『ルビーの指輪』を歌ってくださる。口説かれているような、そんな色っぽさがありました。

芝居ではパッションを感じることを大事にされていて、役を演じながら自分が何を感じるのかを意識されています。若い役者への興味と好奇心をお持ちなので、一緒にいる時間が特別なものになる。精神的にずっと若々しい。

そんな大人になりたいと思わせてくださる存在です。

岡田のGROWING WORD

肉体の年齢は抗えずとも、精神の年齢は好奇心が決める

「自由に生きていいんだ」という勇気

俺はあんまりないんですよ。

何かずっとやり続けてるものみたいなの。

ヨロヨロになった状態でも何かできるものがあるんだろうと思うんで、気が楽。

ミュージシャン 奥田民生

「還暦を迎えたって本当ですか？」より（2025年6月15日放送）

岡田「60を超えて、65とか70とかになっていきますけど、ここから先、何かビジョンとかっていうのはあるんですか？」

奥田「ない。だから、何て言うのかな、今できてることができなくなるとか、若い頃できたことができなくなることの恐れが、もともとそんなにないので」

岡田の蓄積

30年前に上京した頃から聴き続けてきた、大きな背中を見せてくれる大先輩。

還暦を迎えられた民生さんが放つかっこよさの正体は、力を抜きながらも面白さを追求し続ける、圧倒的な自由さにあります。

年齢を重ねてできなくなることを嘆くのではなく、そのままの自分を楽しみながら『さすらい』続けていく。その軽やかさに触れ、僕が理想とする「50、60代が一番かっこいい」というあり方の完成形を見た気がします。

人生と表現することを楽しみ続ける民生さんの姿は、これから先を歩む僕に「自由に生きていいんだ」という勇気を与えてくださいました。

岡田のGROWING WORD

守る形がなければ、年齢に縛られない。

力が抜けるほど、自由が増えていく

謙遜とリラックスがカッコいい

なんかもうじじいになって、未来の話をする人よりも、後悔してる人と飲んでるほうが酒が美味いんですよね。

作家・俳優・イラストレーター リリー・フランキー

「リリー・フランキーという生き方 に迫る！」より（2018年6月10日放送）

リリー「やっと仕事も安定してきて、自分の買いたいものが買えるようになって。その時に、母親を亡くすんですけど、やっぱうまくいかないんだなって。ある程度時間ができたけど、失うものがあるというか。何かを得ながら何かを失くしていき始めるじゃないですか」

岡田の蓄積

リリーさんは、セクシーで、かっこいい大人の男性だと思います。

ダメな部分を認めて、味わえる。そんな魅力的な先輩たちがたくさんいたのが昭和の時代でした。お酒を飲みながら泣くような、力の抜けた感じ。

「どうせ」みたいな哀愁を感じる脱力感を纏い、自分を大きく見せようとしない。その謙遜とリラックス感が、かっこいいのだと思います。

自分を大きく見せようとしないということは、周りの力を信じられるということ。その姿勢は、今の時代に新鮮に映るのかもしれません。力を抜くことの強さを、教えてくれた方です。

岡田のGROWING WORD

満ちる瞬間よりも、欠けた心にこそ人としての味わいが宿る

