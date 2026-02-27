アフリカの「ソンゲ族」が作った仮面が持つ、不思議な力…世界へ散った「アフリカ美術」の凄まじい価値

アフリカの原始美術が持つ「不思議な力」に取り憑かれて半世紀あまり--

見る者に衝撃を与えずにはおかない、数々の美術品を日本に紹介してきた斯界の第一人者が回想する。（構成：小川圭/写真：東京かんかん所蔵）

私とアフリカンアート

私がアフリカ原始美術を一生の仕事としてやっていこうと決めたのは1978年、パリのギャラリーでザイール（現・コンゴ民主共和国）・ソンゲ族の仮面と出会ったことがきっかけだった。

当時、私は31歳、東京藝大でグラフィックデザインを専攻し、大学院を卒業して2年後のことだった。入学前に2年浪人しており、大学院時代は休学して世界を歩き回っていたので、もう若くはなかった。ヒッピー的な放浪時代には金もなく古裂や彫像などの骨董品を買ったりしていた。いつも肩から下げていたペルー織の袋には様々な現地の新聞紙に包まれた何かが入っていた。帰国後に東京の骨董屋に持っていくと思いがけず高値で売れたので、こういうものを集めながら世界を回るのも悪くないなと思ったりしていた。

当時、よく歩いた中近東では、美術館で見るようなローマングラスや発掘品が銀化して古い乾いた土をつけたまま当たり前に売られていた。1976年頃から2年間は、ダマスカス、テヘラン、カブールを中心に古いガラスを集めていた。だが、1978年1月のイラン革命後は様相が一変してしまう。付き合いのある骨董屋は国外に脱出。それだけではなくイランに入国すること自体が不可能になった。

ザイールの仮面はパリのマラケ河岸にある「ギャラリー・エレーヌ・カメール（Galerie Hélène Kamer）」で見つけた。わざわざブザーを鳴らして入るようなこの高級ギャラリーへなぜ行けたのか今もわからない。私の定宿は気楽なオデオン地区にあって、界隈にはアフリカ美術の個性的で小さなギャラリーがいくつも並んでいた。マダム・カメールのコレクションはパリでも指折りで業界の有名人らしかったが、店の扉を開けてくれたのは外ならぬ彼女本人だった。客は私一人だけで、見て回るひとつひとつを彼女が丁寧に説明してくれた。

ザイールのソンゲ仮面は薄暗い店内で一条のスポットに照らされて浮き立つように見えていた。打ちのめされるような圧倒的な存在感だった。仮面に向かい合って私はしばらく動けなかった。その衝撃や感動を言葉で表すのは難しい。いくら言葉を探しても抽象的で、内実に迫れない感じだ。ただ単純に、この時、私はアフリカの仮面と本当に出会ったのだと思う。魂の塊を見るような気がした。オーナーに礼を言って店を出てからも仮面の強い印象は消え去らなかった。美大で何年も絵やデザインに触れて来た自分が今まで見たことのない造形だった。ホテルに戻り、やや冷静になったところで、320万円の値がついたその仮面を手に入れられるかどうかを考えた。私には所持金がないだけではなく、帰国しても払い切れない金額の仮面を買おうというのだ。思いついたのは1年ローンを申し込むことだった。

意を決して、翌日、ギャラリーを再訪した。ビジネスの実績もなく、信用してもらう要素の全くない自分にこのパリでNo．1のギャラリーがOKを出すだろうか、私は度胸を決めて分割払いを申し込んだ。ギャラリーのオーナー夫妻はしばらく考えてから承諾してくれた。私は日本に持ち帰ったら皆が驚くだろうと信じて疑わず、嬉しさと高揚感に満ちていた。

当時、青山に開いたばかりの小さなギャラリーの正面ウインドウに展示することを想像して胸が高鳴るようだった。そして、意気揚々と帰国して思い描いていた通りに堂々とソンゲ仮面を飾った。だが、即座に反応する人は現れなかった。実に半年以上も不可解な状況が続くなかで、染色家で人間国宝の芹沢硑介先生に見ていただく機会が訪れた。先生は仮面を一目見るなり「これは凄い、凄いよ、君」とおっしゃった。

この時期、先生は静岡の登呂遺跡に芹沢硑介美術館を開館する準備中で、収集は終盤を迎えていた。先生はソンゲ仮面の他にもアフリカの民具やインドネシアの工芸品を購入してくださった。私がアフリカ美術に本格的に取り組もうと決意できたのは直接的には芹沢先生のこの言葉であり、それはパリでのソンゲ仮面との出会いなくしてはあり得ないことだった。

アフリカンアートミュージアム設立の構想

それから約10年後、ある企業から本格的アフリカンアートミュージアム設立の構想が私に持ち込まれた。企業のコーポレートアート事業が盛んだった頃である。日本にも専門の美術館が必要だと考えていた私にとって、願ってもない機会だった。高額な予算が組まれ、収集を一任された私は世界市場に出ているトップクラスの作品を次々と購入することになった。半年ほどで収集は形を成し始め、3年以内にはフランスと比肩するような美術館コレクションが完成しそうだった。

だが、その目途がついてきた段階の、収集開始から8ヵ月後に、突然企業から構想を中止する旨が告げられた。美術館にかけていた私の夢はあえなく消えた。この時の収集品は拙著『アフリカのかたち』で見ることができる。なお、これらの品は後にパリのクリスティーズ・オークションで売却され、数点は億単位の高値で落札された。今となっては、このレベルの作品を収集するのはほぼ不可能である。

今年、私は4年ぶりに西アフリカへ行く。セネガルのダカールに旧友を訪ね、マリでは伝統楽器、コラの音を聴く。コートジボワールのアビジャンにはブルキナファソやカメルーンから知り合いが集まるそうだ。今度はどんな美術品に会えるだろう。

その成果はまたあらためてご紹介できたらと考えている。

＊

