「特攻隊」への編入を免れた「零戦搭乗員」が、戦後に自衛隊で「海兵出身の1佐」から吐かれた「暴言」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後81年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。

今回は、大戦中に大量に養成された第十三期海軍飛行専修予備学生のうち、数少ない「赤道以南の戦場」を体験した田村一中尉を紹介する。

激戦を潜り抜けた元零戦搭乗員

「元零戦搭乗員が開いていた塾の元教え子の中島」と名乗る群馬県安中市在住の人からメールが届いたのは、平成24（2012）年暮れのことである。ちょうど直前の12月23日に、高名な零戦隊指揮官で戦後は群馬県上野村長を40年務めた黒澤丈夫元海軍少佐が亡くなった。その「塾の先生」の名は田村一といいい、戦時中、黒澤少佐の部下として戦い、同じ群馬県立富岡中学校の同郷・同窓ということもあり可愛がられていたという。

「先生」は柔道講道館四段の猛者で、その家は連絡してきた中島氏が営む酒店の裏手にあり、毎日、店にやってきてはパソコンで、当時私がやっていたブログを読むのを楽しみにしている、との話だった。

あるとき、「先生」と電話で直接話す機会があり、平成25年1月、上野村の中学校の体育館で行われる黒澤村長の黒澤家・上野村合同葬で会う約束をしたが、合同葬は500人を超える人であふれ、とても探すことはできなかった。そこで、私から安中市まで会いに赴くことになったのだ。

「やあ、やっと会えましたね。いつもブログを拝見して、いろんな仲間（零戦搭乗員）の近況を知るのが楽しみで。私は飛行専修予備学生十三期で海軍に入り、昭和19年、ボルネオ島バリクパパン基地にいた第三八一海軍航空隊に配属になった。そこの飛行隊長が黒澤少佐だったんです。予備学生十三期は5000人近くいますが、赤道より南に配属されたのは三八一空の数人だけです」

田村一の話は、こんなふうに始まった。毎日、ブログを読んでいて、私のことをすでに旧知の間柄のように思っているのか、はじめから打ち解けた雰囲気だった。

海軍で起きた前代未聞のストライキ

田村は大正12（1923）年1月、群馬県磯部町に学校教師の長男として生まれた。学校に講演にきた海軍士官の話に感化され、富岡中学校から昭和14年に甲種予科練を志願、四期生として採用される。

「ところが、入隊直前になって、三期の先輩から、『海軍は俺たちを騙している。甲飛には来るな』という手紙が相次いできました。『航空幹部募集』の宣伝に偽りありで、入隊したら最下級の四等航空兵になる。これでは恥ずかしくて休暇に故郷にも帰れない、少佐まで進級できると謳われているがとんでもない、などと書かれていました。後で知りましたが、三期生は海軍では前代未聞のストライキをやったんです。

驚いた私は辞退しようと村の兵事係に行って取り消しを頼みましたが、予科練は海軍兵学校などの『入校』と違い『入隊』なので村役場ではどうしようもないと。それで前橋の県庁職員だった叔父に頼みこんで県の兵事課長に、『将来兵役に就くときは必ず海軍に入る』ことを条件に取り消してもらいました」

甲飛四期は実戦配備がかろうじて日米開戦に間に合ったクラスで、戦闘機乗りだけとっても21名のうち19名が戦死しているから、田村がもし予科練に進んでいたら、終戦まで生き延びることは難しかっただろう。

田村は、甲飛三期のストライキのおかげで助かったともいえる。

前線で戦闘機搭乗員に

「それから東京に出て、駿台予備校から青山師範学校に進みました。在学中に師範学校が官立高等専門学校に昇格し、3年生になるとき東京高等師範学校本科に編入されました。徴兵検査は甲種合格（水兵）で、いずれ海軍に入らないといけない。昭和18年のいつ頃だったか、学校に海軍飛行専修予備学生募集のポスターがはり出され、予科練を辞退したときのことが頭をよぎって志願することにしました」

昭和18年10月、海軍飛行専修予備学生十三期生として土浦海軍航空隊に入隊。そして戦闘機搭乗員となる。昭和19年8月、大分海軍航空隊で戦闘機の訓練を修了すると、各々に次の任地が言い渡された。

「同期生と3人でバリクパパンの第三八一海軍航空隊に配属と決まりました。南方の油田地帯の防空部隊です。出発に先立って、大分空の飛行隊長周防元成少佐が、『貴様たちの赴任するバリクパパンには俺の一期下の黒澤というすごい飛行隊長が待っているから、たんまりしごかれるとよい』。

それで着任してみたらね、黒澤少佐が『お前たちはまだ一丁前の飛行機乗りではない。卵の卵であることを忘れないように』と、すぐにライカンの錬成基地に送られたんです。そこでは同期生が訓練のため零戦でまさに離陸したところを、飛来した敵戦闘機ロッキードP-38に撃墜され戦死するなど、戦場に来たことを実感しました」

田村少尉が訓練を終え、バリクパパンの本隊に戻ったところで、三八一空零戦隊に米軍の侵攻が始まったフィリピン・クラークフィールドへの派遣が命じられる。10月19日、16機を黒澤少佐が率い、8機を分隊長長谷川喜助大尉が率いて進出。田村は輸送機に便乗してクラークフィールド・マバラカットに飛んだ。

ここで、せっかく運んだ三八一空の零戦は、現地の第二〇一海軍航空隊に取り上げられてしまう。これは、新たに編成される特攻隊に使うためだった。

フィリピンの飛行場から特攻隊を見送る

「マバラカットに着いた次の晩だったか、民家を借り上げた士官宿舎で、私の分隊長だった林啓次郎大尉が、沈痛な面持ちで『明日、俺のクラスメートがどえらいことをやる』と。そのとき詳しいことは教えてくれませんでしたが、10月20日に神風特別攻撃隊が編成され、林大尉と同期の関行男大尉が指揮官だったんです。翌21日、マバラカット西飛行場から発進する特攻隊を、私たちも帽を振って見送りました」

この日、敵艦隊を発見できず帰還した関大尉の特攻隊は、10月25日、4度目の出撃でこんどはマバラカット東飛行場を離陸、米護衛空母群に突入した。

「特攻隊を見送った日、二〇一空副長の玉井浅一中佐がわれわれを整列させて、『特攻隊は二〇一空から出しているが、搭乗員が足りなくなったら貴様たちに後に続いてもらうから覚悟するように』と訓示をした。びっくりしましたね。皆、動揺を隠せず不安と焦慮の数日が続きました」

ところが、三八一空の特攻隊編入の話は立ち消えになる。黒澤少佐が、マニラの南西方面艦隊司令部に赴き、内地に飛行機を取りに帰ることを直訴したのだ。黒澤は、第一航空艦隊司令長官大西瀧治郎中将からの特攻要請を「当隊は南西方面艦隊指揮下にあり、第一航空艦隊の指揮を受けるのは筋が違う。飛行機を取りに帰り、いずれまた長官のもとに参ります」とやんわりと拒絶し、部下たちを内地に帰した。

ほとんどの搭乗員が輸送機に乗って中島飛行機の工場がある群馬県に飛び、田村たち数名は特攻に使えず三八一空に返された古い零戦二一型に乗ってバリクパパンに帰投する。そして爆撃に飛来する敵機の邀撃戦に何度か参加したのち、昭和20年2月、シンガポールに後退。5月、三八一空の主力は内地に帰ることになり、田村は第二〇三海軍航空隊戦闘第三一一飛行隊に転属、九州の出水基地、次いで笠之原基地、築城基地を転々とした。

「ここでも邀撃戦に上がり、阿蘇山上空で敵戦闘機と交戦、被弾して都城の陸軍飛行場に不時着したりしましたが、敵機の数が多すぎてまともな戦闘にならなかった。沖縄戦が終わった6月下旬以降、邀撃に出る機数は最小限で、もっぱら温存策をとっていました」

迎えた終戦と帰郷

終戦は築城基地で迎えた。

「はじめは悔し涙が出ましたが、ホッとした気持ちのほうが強かったんでしょうね。皆、物資を持てるだけ持って隊を出ましたが、私はロンジンの航法時計1個と旅費と給与をもらっただけで帰郷しました」

海軍に入隊する前、師範学校を卒業とともに東京の浅草千東小学校訓導（現在の教諭）の辞令をもらっていたので、東京に出てみたが、任地である小学校の周囲は3月10日の大空襲で一面の焼け野原になっていて、学校も立て看板に掘っ立て小屋しかなかった。先生も生徒も大半は行方がわからず、学校はないも同然である。やむなく群馬に帰り、こんどは磯部小学校の訓導になる。

「6年生の男子組を受け持つことになりましたが、疎開児童も合わせて60人の大クラスで、子供たちが煙管で煙草を吸ったり、酒を飲んだり、大変でした。ただ、私が軍隊帰りで厳しく接したせいか、非行は減りましたね。

しかしそのうち、組合員の教員から反動分子呼ばわりされるようになり、嫌気がさしてきたところに昭和25（1950）年、警察予備隊の募集があったんです。私は結婚したばかりでしたが、これに応募することにしました」

志願者総数38万2000名。5倍の難関を突破して採用、一等警察士（大尉相当）となって中隊長を任される。

「慣れない歩兵の訓練でしたが……。最初、朝鮮の戦場に送られるんじゃないかという噂もありましたね。やがて警察予備隊は保安隊になり、私は保安隊で初めて昭和28年、米国歩兵学校に留学しました。歩兵学校は千葉県と同じくらいの広さがあり、言葉の問題もあって大変でした。

アメリカで驚いたのは黒人差別がひどいこと。ここには世界中から陸軍将校が留学していましたが、トルコ軍の大尉から、『世界最強の日本軍隊の将校が、なぜアメリカになど留学するのか』と聞かれて苦笑いしたこともあります。半年の留学から帰ると間もなく、保安隊は陸上自衛隊と改称されました」

「自衛隊の人事にはいやらしいところがあった」

そして発足した航空自衛隊に転籍し、操縦学生となるが、単独飛行のさいに胴体着陸の事故を起こしてパイロットの道は絶たれる。

そして昭和30（1955）年、二度目のアメリカ留学で要撃管制幹部としての教育を受け、3等空佐に昇進して帰国。東部訓練警戒群第二中隊長として佐渡に赴任する。そして入間基地の初代中部防空管制群司令、小牧基地の第五術科学校第二科長、防空指揮群副司令、幹部学校防空作戦担当教官、第二航空教育隊第一教育大隊長を歴任、昭和48（1973）年、2等空佐で定年退官した。

「自衛隊の人事にはいやらしいところがあって、旧海軍兵学校、陸軍士官学校出身者は、同年の学卒士官より1年上の扱いになっていた。海兵出身の1佐が、『高専（高等師範をふくむ）卒はどんなに頑張っても2佐どまり』と暴言を吐くのを聞いて、意地でもCS（指揮幕僚過程）は受験しませんでした」

以後、田村は藤五伊勢丹勤務を経て自宅で書道塾、学習塾を開く。私に連絡してくれた中島氏も、昭和50年代の田村の教え子だった。また行政書士の資格も取得、塾と併行して「田村行政書士事務所」を開設している。

【後編を読む】『「特攻」を免れた「零戦搭乗員」が隊長の葬儀で「残念」だと語ったワケ＞』

【つづきを読む】「特攻」を免れた「零戦搭乗員」が隊長の葬儀で「残念」だと語ったワケ