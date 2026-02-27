その住宅ローン、本当に大丈夫か…？「50年ローン」の登場にプロが凍り付いた深刻なワケ

住宅ローンを襲う「ダブルパンチ」

政策金利が0.75％に引き上げられ、長期金利の指標である10年国債利回りは2025年末に2％を突破、直近では2.25％をつけた。

低金利が当たり前だった時代から一転し、日本にも「金利のある世界」がはっきりと戻りつつある。

三菱UFJ銀行など国内大手5行は、2月に適用する固定型住宅ローン金利を引き上げると発表した。10年固定型の最優遇金利は、それぞれ0.070〜0.330％の引き上げとなる。

この流れはネット銀行にも波及している。住信SBIネット銀行や楽天銀行も10年固定金利を0.2〜0.32ポイント引き上げ、楽天銀行では変動金利も0.147ポイント上昇した。

住宅ローンはもはや「安い金利」を前提に組む時代ではなくなった。

しかも、家計を圧迫しているのは金利だけではない。住宅そのものの価格が、想定を大きく超える水準に達している。

土地価格や建築資材コストの上昇に、円安や建設業界の慢性的な人手不足が重なり、住宅価格の高騰が続く。2025年には、東京23区の新築マンション1戸あたり平均価格が前年比21.8％増の1億3613万円となり、過去最高を更新した。

その負担感を示す指標として注目されるのが「年収倍率」である。

「50年ローン」、大丈夫なのか…？

不動産調査会社の東京カンテイは、2024年に新規分譲された新築マンションの平均価格（70平方メートル換算）を都道府県別に集計し、各地域の平均年収で割った年収倍率を算出した。全国平均は10.38倍となり、2023年の10.09倍からさらに上昇した。

年収倍率が10倍を超えるのは2年連続だ。住宅取得は従来の所得水準では手が届かない水準に入りつつある。

手が届かない価格帯の住宅を、どうすれば買える形に見せるか。銀行やハウスメーカーは、新たな住宅ローン商品を打ち出している。

その象徴が「50年ローン」や「残価設定ローン」だ。

「50年ローン」は、これまで返済期間は最長で35年とされてきた住宅ローンを50年かけて返済するものだ。月々の負担は軽くなるが、金利負担は重くなり、総返済額も増加する。

「残価設定ローン」は将来の住宅価値を見込んであらかじめ価格の一部を差し引き、月々の返済額を抑える商品である。

主に「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構」（JTI）が将来の残価を保証し、長期優良住宅など一定の性能を満たした住宅に限定して適用される。その設計は従来の住宅ローンに比べて高度で複雑である。

確かに残価を設定すれば、目先の毎月の返済負担を軽減できるメリットは大きい。万が一、将来の市場価格が想定残価を下回った場合でも、JTIがその差額を保証するスキームとなっており、借り手にとっては「将来の価格下落リスク」を回避できる安心感がある。

ただし、この安心を維持するためには相応のコストも発生する。

この保証スキームを運用するために、金融機関はJTIに対して保険料などを支払うが、実態としては、そのコスト分が住宅ローンの金利や事務手数料に反映される形が一般的だ。

つまり、リスクを機構（JTI）に預ける代わりに、利用者は「保証料」や「金利の上乗せ」という形でその対価を支払っているといえる。

住宅ローンの忌まわしき記憶

新しい住宅ローン商品は、購入のハードルを下げたように見える。しかし実際には、負担の時間軸を引き延ばし、リスクを将来へと先送りする構造を内包している。

この「リスクの先送り」という発想に、私は強い既視感を覚える。住宅金融業界に身を置いて30数年、その結末が必ずしも良いものではなかった事例を幾度も見てきたからだ。

その既視感の正体については、後編『「50年ローン」は“ゆとりローン”の再来か…プロが警鐘を鳴らす高価格・高金利時代に潜む「先送りの罠」』で詳しく検証していこう。

