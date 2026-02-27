嫌われるのを恐れる、仕事を引き受けすぎる…あなたの中に潜む「部下に支配されたいリーダー」の兆候【10のチェックリスト】

厳しい指示を出すことができない、嫌われることを恐れる、仕事を引き受けすぎる……。あなたはこんな「部下に支配されているリーダー」になってはいないだろうか？ 『マネジメントの原点 協働するチームを作るためのたった1つの原則』の著者、堀田創氏が、あなたの中に潜む「支配されたいリーダー」の兆候を教える。

リーダーも部下に支配されたがっている

驚くかもしれませんが、実はリーダー自身も、部下に支配されたいと願うことがよくあります。

ある朝、経営会議で新しい戦略変更が発表されました。その内容は、一部のメンバーにとって負担の増加を伴うものでした。上層部から「この方向で進めてほしい」と明確な指示を受けたマネージャーのあなたは、一瞬うなずいたものの、心の中では強い違和感を覚えました。

「これをどうやってメンバーに納得させるんだ？」という思いが頭をよぎり、次第にそれは「現場のことをわかっていない経営陣」に対する苛立ちへと変わっていきます。

その日の午後、あなたは上層部に対して意見をぶつけました。「現場に無理な負担を強いるのは間違っています。これでは逆効果になるリスクが高い」と強い口調で訴えます。表向きは「現場を守るため」の行動であり、あなたはそのことを疑いもしませんでした。

数日後、チームに変更内容を説明する場面でのことでした。あなたが話を始めると、メンバーの顔に戸惑いの色が浮かびます。誰かが眉をひそめたのを見て、急に胸がザワつきました。「こんな無茶な変更、受け入れられるわけがない」。

そう感じたあなたは、ついこう言ってしまいます。「これは経営陣からの指示なんですが、私も正直、現場にとっては厳しいと思っています。ですが……」。

部下に心理的主導権を渡していないか？

これが、まさに保身的な振る舞いに映ります。経営陣を非難するような態度を取ることで、部下に寄り添っているように見せかけている。

しかし、あなたの本来の役割は、メンバーよりも経営により近い立ち位置から、会社全体の戦略を理解し、それを現場に翻訳することではなかったでしょうか。それを果たすどころか、部下の反感を買わないように、部下の顔色を気にして自己決定権を手放している自分がいるわけです。

このように「部下を守る」と思っていた行動は、実は反感を買うのが怖いだけでした。部下に寄り添うふりをして、自分の責任を経営陣に転嫁し、経営陣との橋渡し役としての使命を放棄していました。

この瞬間、あなたは部下の心理に支配され、自らの意思を失っている状態なのです。

興味深いのは、これは単なる迎合ではなく、逆方向の依存とも言える点です。権威を持つ側でありながら、評価や承認を求めて部下に心理的主導権を渡してしまう。こうした構造は「相互依存の非対称性」と呼ばれ、リーダーと部下の双方に起こりうる現象です。

心の中に潜む「支配されたいリーダー」の兆候

ここで、あなた自身が部下に支配されることを求めているかもしれない、その兆候を確かめるための自問自答のリストを用意しましたので、自分の心に聞いてみてください。

・部下からのフィードバックを避けるようにしていませんか？

・「彼らを怒らせたら面倒だ」と考えることはありませんか？

・「部下が納得しないと面倒だ」と考えて、厳しい指示を出すことをためらっていませんか？

・部下の言動に振り回され、「自分が本来すべき判断」を後回しにしていませんか？

・部下の反応を過剰に気にし、「嫌われないように」と配慮しすぎていませんか？

・部下が必要以上に頼ってくるのに対し、「自分がやったほうが楽だ」と仕事を引き受けすぎていませんか？

・部下の意見を否定するのを恐れて、曖昧な返答や妥協をしていませんか？

・部下の機嫌を損ねることを恐れ、本来求めるべき責任を追及できていないと感じませんか？

・部下のミスや怠慢を指摘しようとしても、「どうせ伝えても改善しない」と諦めていませんか？

・「部下に負担をかけすぎてはいけない」と思うあまり、本来やらせるべき仕事を自分で片付けていませんか？

これらの問いに心当たりがあれば、一度ご自身のリーダーシップを見直す良いタイミングかもしれません。

リーダーとして、誰かに支配されるのではなく、自分の意思と役割に基づいた行動を取り戻すこと。それは、部下と対立することではなく、自分も部下も健全に自律するための第一歩なのです。

