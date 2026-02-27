3月5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するメジャーリーガーたちが続々帰国し、野球日本代表・侍ジャパンのメンバーが出揃った。宮崎での事前合宿に、前回大会優勝メンバーのダルビッシュ有（39才）がアドバイザーとして参加するなど、チーム内でアドバイスを送り合ったり情報共有をしたりして、トップ選手同士がお互いを高め合っている。

【写真】鴻江氏の家族が選手たちに振る舞った栄養満点の手作り料理の数々。他、合宿に参加した今井達也投手や山下舜平大投手なども

2月15日にブルペン入りした際、チームメイトの熱視線を集めていたのは種市篤暉（27才、千葉ロッテマリーンズ）だ。宮城大弥(24才、オリックス・バファローズ)、高橋宏斗（23才、中日ドラゴンズ）、隅田知一郎（26才、埼玉西武ライオンズ）、松本裕樹（29才、福岡ソフトバンクホークス）らが種市の投球を見守った。

「150劼鬚罎Δ膨兇┐襯好肇譟璽箸函▲侫ークボールのコンビネーションで数多く三振を奪う好投手です。特にフォークボールは一定の落ち方をしないため的が絞りにくく、日本の一流バッターでも苦戦する。今回のWBCでも、メジャーリーグ機構が選んだ各国のブレイク候補11人の1人に挙げられるなど、実力は折り紙付きです。他の投手たちは種市投手から何かを吸収したかったんでしょう」（スポーツ紙記者）

種市は、プロ初勝利を挙げた2019年から、アスリート・コンサルタントの鴻江寿治氏の指導を仰いでいる。鴻江氏は、人の体を「うで体」と「あし体」の2タイプに分類する独自の「鴻江理論」をもとに、多くのトップアスリートを指導している凄腕トレーナーだ。種市自身、その効果を実感している。

「鴻江理論を取り入れてから急激にパフォーマンスが良くなり、"あし体"としての意識がボールに活かされていると感じます」（種市）

実は今回の代表チームには、鴻江氏の薫陶を受けた選手が複数いる。菅野智之（36才、コロラド・ロッキーズ）は2020年1月に鴻江氏が主宰する自主トレに参加して大胆なフォーム変更を行い、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンだったにもかかわらず14勝で最多勝と最高勝率のタイトルを獲得。同年の「開幕投手からのシーズン13連勝」はプロ野球記録だ。

また、種市のブルペン投球を見守った隅田は2023年に鴻江氏の合宿の門を叩いた。その時、一緒に参加したのは今シーズンからメジャー挑戦を果たした今井達也（27才、ヒューストン・アストロズ）。今井も今回のWBCで、アメリカ本土での準々決勝進出以降に登板の可能性がある予備登録投手に名を連ねている。

鴻江氏は、2006年の第1回、2009年の第2回WBCで侍ジャパンに帯同

鴻江氏は、2006年の第1回、2009年の第2回WBCをはじめ、2021年東京五輪では女子ソフトボール代表チームに帯同した経験を持つ。20年以上にわたってアスリートと対峙して作り上げたのが、「鴻江理論」だった。鴻江氏は「うで体」「あし体」について、次のように説明する。

「簡単に言うと、うで体は猫背型。あし体は反り腰型です。よく、"体のバランスを整えよう"と言われたりしますが、私に言わせると、人は誰でも体の歪みを持っています。こういった歪みがあるのは普通のことで、決して悪いことではありません。大事なのは、自分がどちらのタイプか知り、タイプに合った体の動かし方をすることです」

人によって差はあるが、タイプによって運動時に気をつけるべきポイントがあり、タイプに合わない動かし方をしていると、パフォーマンスが上がらないだけでなく、ケガや故障につながるリスクもある。

ちなみに鴻江氏の分類だと、種市は「あし」から動作をスタートするのがスムーズな動きにつながる「あし体」タイプ。まっすぐ立ったときに足のかかとの上方に頭の位置がくるため重心も後ろ寄りにあり、「反り腰気味」なのが特徴だ。

そんな鴻江氏の教えを請うため、今年の1月に福岡県内で行われた自主トレにも多くのアスリートが参加。今井、隅田を筆頭に、武内夏暉（24才）、仲三優太（23才、以上埼玉西武ライオンズ）、田嶋大樹（29才）、山下舜平大（23才、以上オリックス・バファローズ）、松葉貴大（35才、中日ドラゴンズ）、柿沼友哉（32才、東京ヤクルトスワローズ）、YG安田（25才、東北楽天ゴールデンイーグルス）らが集結。野球界のみならず、プロゴルファーの清水大成（27才）、天本ハルカ（27才）、リ・ハナ（24才）、菅楓華（20才）や、陸上女子長距離の酒井美玖（23才）などが、競技の垣根を越えて参加した。

ハードな合宿にはくつろぎの時間もあった。今回の合宿では、鴻江氏の家族総出で選手をサポート。球場での昼食は「温かくて栄養のあるものを食べてもらいたい」という思いから、菅の実家で取れた米が炊きたての状態で用意され、3種類の自家製ドレッシングがかかったサラダや温そば、栄養満点の料理が並んだ。

過去には千賀滉大（33才、ニューヨーク・メッツ）や今永昇太（32才、シカゴ・カブス）らもこの合宿に参加し、球界を代表する選手へと成長した。

今井達也は「体を正しく使い、ムダを省けている。その感覚は、長いシーズンを投げる上でも大事になってくる」

鴻江氏の自主トレは、毎日午前中に行う「茶畑ランニング」が目玉だ。「八女茶」の産地として知られる八女市内にある茶畑の、約1kmのゆるい下り坂をトップスピードで駆け降りる。

「下り坂では、自然とスピードが出ます。すると筋肉の可動域が拡大し、ポテンシャルを呼び覚ませるのです。可動域が広がれば、体のバランスも鍛えられる。個々で取り組まずにみんなで一斉に行えば、トレーニング強度が上がると同時に、苦しさを乗り越えられる効果があると思っています」（鴻江氏）

下半身への負担がかなり大きいこの「茶畑ランニング」だが、毎年参加する今井は年々変化を体感していた。かつて今井は次のように語っていた。

「評判の下り坂ランニングは、年を追うごとに疲労感を感じなくなっています。体を正しく使い、ムダを省けているのかなと。その感覚は、長いシーズンを投げる上でも大事になってくると思います」

今井が挑戦するメジャーリーグは、日本の143試合に対し、全162試合と長丁場。加えて日本時代とは比べものにならない移動距離の遠征もある。疲労を溜めない体の使い方は、過酷なシーズンを戦う上で必須のテクニックだ。

そして、トップアスリートが大挙して教えを請う鴻江氏の理論は、一般人にも適用できるという。鴻江氏が自身の考え方を一般化した書籍『一生歩ける喜び 「うで体・あし体」鴻江理論で人生が変わる』では、7つのチェックポイントで自分がどちらのタイプかを見定めた上で、日常のさまざまなシーンにおいて「していいこと、しないほうがいいこと」をイラストを用いて解説。タイプ別のおすすめストレッチを図解入りで詳しく説明している。

トップアスリートの活躍を支える鴻江理論が、「一生自分の足で歩く力」をもたらしてくれるだろう。

取材／祓川学（ストライカープレス）