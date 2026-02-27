トランプ「新関税乱発」のなか、訪米する高市首相が最重要問題として取り上げるべきこととは

トランプ相互関税は違法との米最高裁判所判決が下った。トランプ大統領はこれに対して、通商法122条による関税を発動した。しかし、必要条件（国際収支の危機）が満たされているか否かは疑問だ。さらに、150日ごとの更新が必要など、この措置には問題が多い。今後かなりの混乱が予想される。

日本政府は、この事態に対していかなる行動を取るべきか？ 本当なら高市首相訪米で、関税政策の根本的な見直しを要求すべきだが、望めそうにない。残念なことだ。

相互関税は違法と米最高裁が判決

最高裁判所の判決が下り、トランプ大統領の相互関税は違法と裁定された。評決は6対3というかなりの大差であった。

トランプの相互関税は、国際緊急経済権限法（IEEPA）に基づく措置である。これは大統領に制裁措置などを認めているが、関税の賦課を認めるとは明記されていないので問題だと言われていたものだ（野口悠紀雄「アメリカが壊れる」幻冬舎、2025年、第1章の6）。

私のように、法律の専門家でないものが見ても、明らかにおかしい。そしてそのような普通人の判断こそ重要なものだろう。常識的に考えれば、今回の最高裁の判決はごく当然のものと言ってよいと思われる。

ただ、トランプ大統領の場合、最高裁の判決にも影響を与える可能性があると考えられていたので、今回の判決は、アメリカの三権分立が健在であることを示したものといえるだろう。この意味で、この判決は大変重要なものだ（それにしても遅かった。日本には、「六日の菖蒲、十日の菊」という言葉があることを教えてあげたいほどだ）。

上記最高裁判所の判決を受けて、トランプ政権は、これからいくつかの面倒な問題を処理しなければならない。

第一にこれまで徴収した関税を還付する必要がある。

最高裁は還付に関する判断を示していない。仮に還付が認められても、この手続きには相当の困難と混乱が伴うだろう。

第二に、トランプ政権は、日本、EC、韓国などと交渉し、相互関税率を引き下げる代わりに対米投資を約束させた。この取引の根拠になった相互関税が撤回されたのだから、対米投資協定を見直さなくてよいかどうかという問題がある。この投資は、アメリカ側の意向で投資対象を決定し、投資利益の配分についてアメリカが大きなシェアをもつなど、さまざまな問題を含んでいる。したがって無視することはできない問題だ。

新しい関税を正当化できるか？

第三の問題は、トランプ大統領が新しい関税を発動したことだ。

連邦最高裁が関税措置を違法とする判決を出したことを受け、全ての国・地域からの輸入品に対する新たな10％の新たな関税を24日から発動すると発表した。

しかし、トランプ大統領は一夜明けた21日、自身のSNSで「10％の関税を法的に有効と確認された15％の水準に引き上げる」と表明した。

これは、大規模かつ深刻な国際収支の赤字がある場合、大統領の裁量で、最長150日間の関税を課すことを認めた通商法122条に基づく措置だ。

問題は、アメリカが現在、国際収支上の危険にさらされているかどうかだ。

これに関して今後調査が行われることになるが、アメリカがそのような危機に直面していないことは、ほぼ明らかだ。アメリカは経常収支の赤字には直面しているが、それを補うために世界各国からアメリカに対して投資が行われている。このため、国際収支は大幅な黒字になっている。つまり、アメリカが現在、国際収支上の危機に直面しているとは、到底考えられないのである。

したがって、新しい関税についても、訴訟を起こされたら、また今回と同じ事態に見舞われる可能性が高い。

新しい関税に関する問題は、以上だけではない。もう一つの大きな問題は、通商法122条は、関税に150日間という期限を課していることだ。したがって、今回賦課された新しい関税は、今後、更新を行なうことが必要になる。つまり、仮に国際収支に関する問題がクリアされたとしても、恒久的な関税にはならない。

もともと、通商法122条は、国際収支上の問題に対する緊急措置として、いわば時間稼ぎのために関税の賦課を認めているだけで、恒久的措置としての関税を認めているわけではないのである。これまで適用事例はない。延長には連邦議会の承認が必要だが、民主党が阻止して延長できない事態も十分に考えられる。そうなれば、世界経済は大きな不確実性に直面することになるだろう。

通商法301条に基づく関税も検討

以上の状況を踏まえて、トランプ政権が今後関税政策の主軸にしようとしているのが、通商法301条に基づく関税だ。

301条は不公正な貿易手法を使う相手国に制裁関税をかける法律だ。発動するには事前に対象国の実態調査や議会との調整が必要になる。ただし、122条関税のような有効期限はない。また、15%が上限の122条関税と異なり、さらに高い税率を課すことも可能だ。

第1次トランプ政権時代の2018年以降、知的財産権の侵害を理由に中国に発動した。バイデン前政権も、24年に中国製の電気自動車（EV）の税率を100%に上げた。

米通商代表部（USTR）は、301条関税の発動の前提となる調査を始めると報道されている。対象となるのは、ほとんどの主要貿易相手国で、鉄鋼、EV、デジタル関連規制、農水産物の輸入などが調査の対象となる予定だ。

日本が調査対象になる場合、米国産農水産物の輸入や、スマホソフトウェア競争促進法などが取り上げられる可能性があると言われる。

日本はどう対処すべきか？

以上で述べた問題に、世界はどう対処するか？ どこも、新しい事態への取り組みについての対応を検討し始めている。

ヨーロッパは、こうした状況に対して批判的だ。すでに、アメリカとのこれまでの貿易合意を再検討すべきだとの声が上がっている。したがって何らかの行動を起こす可能性が高い。

カナダや韓国は、どう行動するのだろうか？ また、トランプ大統領の3月31日から4月2日までの訪中を控え、中国がどう対処するかが注目される。

では、日本はどうするのか？ いうまでもないことだが、問題のある関税政策を基本から見直すことをアメリカに要求すべきだろう。

3月19日には、高市首相のアメリカ訪問が計画されている。本来であれば、この問題を最重要の問題として取り上げる必要がある。しかし、現在のところ、日本政府はそのような動きを示していない。通商法301条に基づく関税だ。

