◆米大リーグ オープン戦 ブルージェイズ７―８マーリンズ（２６日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２６日（日本時間２７日）、本拠地でのマーリンズとのオープン戦に「６番・三塁」で先発。第３打席に渡米後最速となる打球速度１０４・９マイル（約１６９キロ）の痛烈な左翼線２点タイムリーを放つと、二塁々上で“ペッパーミル”の仕草。合流間近の”侍ジャパン”にメッセージを送った後、代走を出されて交代した。３打数１安打２打点１三振で、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表合流までの最終戦で３試合連続長打の有終の美を飾った。オープン戦は４試合に出場、１０打席９打数３安打で４打点。打率は３割３分３厘。１本塁打２二塁打２三振１死球で、ＷＢＣ参戦前の”一次オープン戦”を打ち上げた。

待ってろよ、侍―。殊勲の２点タイムリーを放った岡本が、二塁上で“ペッパー・ミル”のしぐさをみせた。世界一を奪回した前回ＷＢＣ２０２３年大会。侍ジャパンのセレブレーションとなった胡椒ひきのジェスチャーは日本中を熱狂させた。合流までのオープン戦最終戦最終打席で左翼線へ二塁打を放った岡本が、フロリダの地から、侍へ、熱過ぎるメッセージ。「特に意味はないので。触れないで下さい」。照れ隠しに笑った。

３打席の中で、修正力を発揮した。この日は三ゴロ、空振り三振と珍しく、ともにボール球に手を出したが、「タイミングの取り方だったり、１打席１打席ピッチャーも違いますし、そういう部分で自分の持っている課題をやっています」と迎えた第３打席。ボールカウント２―２から、高め９６マイル（約１５４キロ）直球を痛打。メッツ戦のメジャー１号を上回る、渡米後最速の打球速度１０４・９マイル（約１６９キロ）の打球が左翼線に弾み、走者２人が生還。ＷＢＣまでの“一次キャンプ”の打ち納めに「打てないよりは、打てたほうがいいと思うので、ひとまず、良かった。３打席、怪我なく終われて良かったです」とうなずいた。

オープン戦初の連戦を経験。この日はスプリンガーが「１番・ＤＨ」でオープン戦初出場。岡本を始め、ドミニカ共和国代表・ゲレロら、ＷＢＣ５か国を代表する５選手が先発し、マウンドには開幕投手の“本命”ガウスマンがオープン戦初先発を１回無失点３奪三振と好発進。「３・２７」開幕戦（対アスレチックス）スタメンを彷彿する顔ぶれがそろった中、３試合連続長打を記録した。

一方、新採用のＡＢＳ（ロボット審判）の対応などは、まだ模索中だ。第１打席で内角へのボール球をストライクにコールされたが、チャレンジに至らず、「なんか、やっぱり、ボール違うかなと思っても、癖で、そのまま終わっちゃうんですよね。やる癖がついていないので。慣れていかないといけない」と、ＷＢＣ後に戻ったキャンプでの課題も挙げた。

オープン戦４試合を振り返り、「実戦感覚だったり、守備位置だったり、一旦経験できたのがよかった。本当に勉強です。全然日本と違う進み方をしているので、４試合で慣れたのかなと思いますけど、シーズンは違うと思うのでまた準備していきたい」と岡本。現地２７日は遠征メンバーから外れ、キャンプ施設で調整する。