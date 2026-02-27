「民泊の中国人依存」は実はウソだった…？運営会社大手の社長に聞いた「負のイメージでやり玉にあげられる民泊事業の真相」

中国人団体ツアー客減がもたらした「平穏」

高市総理による台湾強硬発言を受け、日中関係が急速に冷え込んだ2026年初頭。中国政府による「日本行き団体旅行の自粛通知」という経済的圧力が、日本の観光業を直撃するかと思われた。ところが、いざ蓋を開けてみると、現場からは「静かで快適になった」「スタッフに自然な笑顔が戻った」という、皮肉なまでの歓迎ムードが漂っている。

訪日客数こそ前年比で微減だが、東南アジアや欧米豪の客層がその穴を埋め、総消費額はわずかにプラス成長するという予測（JTB『2026年訪日旅行市場トレンド予測』）も出ている。マナーの悪い中国人団体客の減少は、皮肉にも日本の観光の質を見直す絶好のチャンスとなった。

だが、この平穏な空気の中で、いまだに負のキーワードとして槍玉に挙げられるのが、民家のような施設を旅行者に有料で貸し出す宿泊サービス、略して民泊である。

深夜の騒音、ゴミの不法投棄、鍵ボックスの乱立――これらの主役はたいてい「中国人」だというイメージが根強い。果たして実態はどうなのか。東京を中心に約130件の物件を運営し、年商約10億円を叩き出す株式会社AIRSTAY代表取締役・梶屋俊一氏に、民泊のリアルをぶつけた。

現場はすでに「中国依存」を脱却している

加藤康夫（以下、Q）：中国の団体客が消えて、民泊業界は壊滅的な状況だという報道があるが。

梶屋氏（以下、A）： 全くそんなことはありません。現場は、これまでどおり平穏に通常運営しております。マスコミは「中国人が減り民泊は壊滅的」という定型句を使いたがりますが、弊社の運営物件における中国人ユーザーの比率は約15％に過ぎません。この数字は、日中関係が悪化する前から大きく変わっていません。

Q：15％とは意外に低い。その理由はどこにあるのか。

A：東京は韓国や台湾、東南アジアに加えて、欧、米、豪の個人旅行者で埋まっているからです。そして日本国内の利用者の割合も年々上がってきています。各施設の稼働率は85％前後で安定しています。

外国人に限ってみると、北米や欧州、東南アジアへと着実に多様化が進んでいます（観光庁『住宅宿泊事業の宿泊実績』）。「中国人が来なければ潰れる」という報道の第一報を聞いたとき、私は正直「それはないでしょう」と呆れました。もはやそんな脆弱な構造ではないと思います。

Q：昨年末、著名な民泊系YouTuberが「自宅民泊がガチでオワコン。月商60万から一気にゼロ」とSNSで投稿して話題になった。これはどう見るか。

A：一気にゼロは、普通に運営していれば信じられないデータです（苦笑）。弊社が主に利用するAirbnbは日本の旅館業法や民泊新法を遵守し、許可番号あるいは届出番号のない物件は掲載できないなど、行政に協力的です。そこに掲載していれば、特定の国が欠けても他から予約が入ります。

一方で、中国国内向け特化型サイト（途家、美団など）や、SNSやチャットアプリで直接集客している業者は、中国人が止まれば一気に終わります。アルゴリズムで中国人が集まるという説もあるが、まともに世界標準のサイトを使っていれば、特定の国が半分以上を占めるなどということはあり得ません。

Q：民泊にまつわるゴミ、騒音、治安悪化といった「嫌われる原因」の正体は何か。

A：先に結論を言えば、一部推察も入りますが、民泊運営代行会社の怠慢だと思います。近隣トラブルの99％は、近隣対応を疎かにしていることに起因すします。利益を追求するあまり、人件費を削り、近隣住民に対する対応を疎かにする「安かろう悪かろう」の業者が多いのではないかと感じています。しっかり運営している会社や個人の事業者の大半は、消防点検や近隣住民への対応に適切なコストをかけています。

ところが、特に投資感覚で民泊事業に参入する事業者は、1円でも安い運営代行会社に委託し、トラブルが起きても対応が不十分なケースが少なくありません。このような業者のツケを、我々のようなしっかり対応している業者が「風評被害」として払わされている不条理をいい加減解消したいです。

大阪が呼び込んだ「日本移住スキーム」の惨状

なぜ民泊＝中国人という不名誉なイメージが定着したのか。その背景には、日本行政の脇の甘さがある。

象徴的なのは大阪だ。万博とIR構想という目先の利益に目が眩み、中国人投資家にとって格好の「日本移住スキーム」をお膳立てしてしまった。経営管理ビザを取得し、もれなく日本の社会保険という「制度のタダ乗り」を手に入れるために、参入障壁が低く失敗しにくい民泊事業が「ビザ取得の道具」として利用されたのだ（出入国在留管理庁『在留外国人統計』）。

当時の中国SNSでは、日本の行政書士までもが登場し、税金逃れや制度悪用のノウハウを売り込んでいた。これに対し行政はビザ要件の厳格化を後手に回り、結果として特区民泊の約4割を中国系運営が占める事態を招いた。投資の「額」だけを追い、その「質」を問わなかった失策が、現在の風評被害の根源である。

さらに深刻なのは「一条龍（一匹の竜）」と呼ばれる顧客の囲い込みだ。予約、決済、宿泊、買い物を自国内のプラットフォームで完結させるこのモデルは、日本に一銭も金を落とさない。

ここで行政の対応スキル不足が露呈する。国税庁はCRS（共通報告基準）で海外資産を捕捉できると豪語するが、実態は穴だらけだ（国税庁『共通報告基準（CRS）に基づく自動的情報交換』）。

CRSの対象はあくまで既存の金融口座情報に過ぎない。中国本土の銀行に紐づくWeChat PayやAlipay上での個人間取引を捕捉する能力は、現在の日本の金融当局にはない。さらに中国では「中華人民共和国データ安全法」が施行され、国家がデータの壁を築いている。

日本側が透明化を求めても、中国側のデータの壁に阻まれ、徴税も監督も事実上の放置状態、つまり脱税の野放しだ。爆買いブーム以来、日本は搾取され続け、その対象が不動産と社会保険になってようやく慌て始めたという体たらくだ。

ここで、少し耳の痛い裏事情にも触れておかなければならない。

我々の目に入る「世論」や「イメージ」は、時として巨大な資本によって巧妙にデザインされている。PR業界には、単なる宣伝を超えた「IR（投資家向け広報）」や「GR（政府向け広報）」という領域が存在する。

例えば、上場を目指す企業がPR会社に対し、将来の株を持たせる代わりに無償で広報活動を請け負わせ、世論を味方につけて上場を確実にするスキームだ。

大阪万博の盛り上がりも、実は数年前からこうした戦略的なPRによって仕掛けられた側面がある。さらに不気味なのは、特定の政治家や政党のイメージを浄化するために多額の資金が投じられ、メディアに「いいこと」を書かせる構造だ。こうした「情報工作」が、民泊業界のような新興市場では日常的に行われてきた。

インバウンドの主役は「地域での体験」にある

観光庁の調査でも、インバウンド消費のシェア最大は宿泊費（33.6％）だ（観光庁『訪日外国人消費動向調査』）。正しく運営されれば、民泊は日本を豊かにする。問題は「善意のパートナー」と「搾取的な闇業者」を区別し、後者を市場から退場させる「アクション」を持っていない現状にある。

梶屋氏のインタビューに話を戻す。

Q：どのような顧客が多いのか？

A:多くのインバウンド顧客は、キッチン付きの物件で暮らすように泊まる体験を求めます。彼らは地元のスーパーで日本の食材を買い、地域住民と自然な会話を楽しむ。この消費は、地域経済への直接的な還元となります。

Q：昨年11月末、民泊運営会社K―carve lifeが家宅捜索を受けた。強制捜査は都内初だ。

A：虚偽の定期報告に加え、区からの業務改善命令を何度も無視していたそうです。行政の対応には地域によって温度差があります。北区はこうだったが新宿区は厳しいといった具合です。この強弱が穴になり、法をすり抜けようとする人に付け入る隙を与えているのです。

Q：今後、行政や業界はどうあるべきか。

A：優先順位は明確です。営業条件の規制強化など参入障壁を無差別に上げて合法運営者を疲弊させるのではなく、モニタリングの精度を上げて、不正業者をピンポイントで排除すべきです。

例えば、予約サイトでの届出番号や許可番号と実際の住所を照合して許認可を得ずに営業している施設を精査した上で、自治体と警察の情報共有をデジタル化して即摘発できる体制を構築すること。

また、ルールを守る者が報われるインセンティブ設計も必要でしょう。180日の営業日数制限のない旅館業と比較しても、180日の営業日数制限のある民泊新法下で真面目にやるのはそれなりのコストがかかる。

それでも利益が出る魅力的な業界だからこそ、これを悪用しようとする人が群がってしまう。例えばもし180日制限を無視して闇でフル稼働させれば、利益は1.5倍以上に跳ね上がるでしょう。この「甘い汁」を吸い続ける業者を放置することは、真面目な努力を嘲笑うに等しいと思います。

Q：大阪西成区を中心に、1泊100万円超といった法外な値付けの民泊が登場している。ビザ取得目的の不動産購入ゆえ、物件を汚されないよう客を入れず、帳簿上の数字だけを作る「幽霊民泊」だが、これは排除できるか。

A：非常に難しいが、営業の許認可がない施設の場合は、行政が本気で宿泊名簿や清掃記録、リネン交換の履歴まで立ち入り調査すれば、実態はすぐに見えてきます。それをやらないのは、単純にやる気とスキルが足りないからだと思います。

「民泊＝悪」でないのなら……

民泊そのものは悪ではない。ルールを無視して地域を食い物にする業者と、それを指をくわえて見ている行政の「無策」こそが真の悪だ。日本政府が掲げる2030年の訪日客6000万人（観光庁『観光白書』）。その数字を追うあまり、再び一条龍のような搾取を許し、治安と平穏を切り売りするのか。それとも、ルールの徹底によって質の高い滞在を確保するのか。

「正しくやれば旅を豊かにする」。梶屋氏の信念を現実にするには、日本行政が脇の甘さを自覚し、違法業者は徹底的に駆逐するしかない。執行されないことが分かっている法律など、不届き者に舐められるだけだ。

データは「中国依存」という神話が崩壊したことを示している。中国人が減っても、現場には笑顔が戻り、市場は健全に回り始めている。一方で、闇に紛れて制度の果実を盗もうとする不届き者は、今も制度の穴を突き続けている。

イメージで中国人を叩くのは簡単だが、本当に戦わなければならない相手は、日本という国の制度をハックし、利権を貪る「日本人」の不作為かもしれない。

財務省の法人企業統計によれば、宿泊業の付加価値額は回復傾向にあるが、その「質」が問われている（財務省『法人企業統計調査』）。行政の責任逃れと対応不足、そこに群がるハイエナたち。この構図を壊さないかぎり、日本の観光に未来はない。

現場の知見を取り入れ、デジタル時代に即した法執行を厳格に行うこと。それこそが、平穏を取り戻した観光地から、秩序なき搾取を排除する第一歩だろう。

