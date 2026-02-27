衆院選「中国のSNS工作」の真の目的は「バレて、話題になること」そのものだった…認知戦の巧妙な罠

2月22日以降、日経新聞と読売新聞が相次いで衆院選に際して「中国系アカウントによる高市政権批判工作」を報じた。この報道を契機にSNSでは「スパイ防止法を急げ」の大合唱が始まっている。

だが、この報道の本質はそこではない。これまで公開されているNATOや中国軍の公式文書を読み込んでいくと、この報道によって日本社会に何が起きたかが見えてくる。疑惑のアカウント群の目的は衆院選での票の操作どころではない、もっと長期的かつ大規模なものだったのだ。

報道の概要と、見過ごされている問い

これまでの報道を整理しよう。

発端は2月22日の『日本経済新聞』電子版だ。約400の中国系とみられるアカウントが、AI生成画像を使い「国民の裏切り者高市早苗」「高市早苗退陣」などの投稿を繰り返していたと報じた。

翌日の『読売新聞』は、SNS分析会社ジャパン・ネクサス・インテリジェンス社（JNI社）の調査をもとに、規模を「3000件」に拡大して報道。活動は衆院選公示前の1月中旬から始まっていたという。

両紙の論調は「中国の工作を暴いた」「民主主義への脅威」で一致している。だが、見過ごされている問いがある。「中国がやった」という証拠は、実は示されていないのだ。

日経も読売も「中国系」と表現しており、中国政府の関与を立証したわけではない。読売の記事にコメントを寄せた日本国際問題研究所の桑原響子研究員も「背後は断定できない」と述べている。簡体字の混入やアカウント作成時期の集中にしても、逆に「中国の仕業に見せかける」ための偽装だった可能性すらある。

にもかかわらず、SNS上の反応は激烈だった。報道直後、Xではこの話題がトレンド入りし、「スパイ防止法を急げ」「国家戦略レベルの侵略だ」といった声が噴出した。

だが、もっと深刻なのはその先だ。「共産党・れいわ支持層はスパイだった」「統一教会叩きは中国の工作だった」といった報道の内容を大きく超えた拡大解釈が、あっという間に広がった。証拠はない。しかし「政権批判＝外国の工作」という空気は、すでに既成事実になりつつある。

これは偶然だろうか。それとも、誰かが最初から狙っていた結果なのか。その答えは、いま各国が研究を進めている「認知戦」の理論の中にあった。

NATOが公式に定義する「認知戦」とは何か

認知戦は、いま各国が本気で研究を進めている新しい戦術だ。NATOが2025年に発表した『認知戦――主席科学者研究報告（Cognitive Warfare: NATO Chief Scientist Research Report）』（以下「NATO報告書」）は、認知戦をこう定義している。

「認知の側面を利用して、人間の意思決定を混乱させ、弱体化させ、影響を与え、または修正すること」

要するに、殴るのでも盗むのでもない。相手の「判断力そのもの」を狂わせる戦い方だ。さらに同報告書は、現在の安全保障環境についてこう警告する。

「NATO同盟国とパートナーは、すでに継続的な戦争の時代にある。外国からの干渉は武力衝突に至らないレベルにとどまりながらも、人間の行動に大きな影響を与え続けている」

つまり、NATOの認識では既に戦争は始まっている状態というわけだ。銃弾は飛んでこないし、ミサイルも落ちない。だが、一般市民の頭の中を標的とした攻撃が日常的に続いているのだ。

この報告書で注目すべきは、認知戦の勝利条件を示していることだ。報告書が繰り返し強調するのは、「政府や公的機関への信頼が崩れること」と「社会の立ち直る力が弱まること」だ。

つまり、認知戦の目的は社会の分断だ。何万アカウントで情報を流したかは本質ではない。「何を信じていいかわからない」「あいつは工作員かもしれない」そう思わせた時点で、攻撃は成功している。

今回の報道後、まさにそれが起きた。政権批判をすれば「中国の手先」扱いされ、統一教会問題を指摘すれば「工作員」呼ばわりされる。認知戦の教科書通りの展開だ。

中国軍も同じ理論を持っている「脳の支配権を奪え」

この戦術研究を進めているのは、もちろん西側だけではない。中国軍もほぼ同じ考え方で研究を進めている。しかも堂々と公開している。中国軍の機関紙『解放軍報』2022年9月1日付の記事「認知域作戦の勝利の道を探る」は、認知戦の最終目標をこう明記している。

「脳の支配権を奪取することが、認知域作戦の終極の目標となる」

要するに、敵国民の「考え方」そのものを支配するのがゴールだと言っている。そしてその手本として挙げられているのが、2500年前の孫子の兵法に記された「不戦にして屈人の兵（戦わずして敵を屈服させる）」だ。

では具体的にどうやるのか。やり方はシンプルだ。敵の社会に「不安」「不信」「疑い」の空気を送り込む。国民同士が対立し始め、まともな議論ができなくなる。そうなれば、外から攻める必要すらない。社会は勝手に中から壊れていくというわけだ。

同じ『解放軍報』の別の記事（2022年8月16日付）には、さらに背筋が寒くなる記述がある。この記事では、認知戦には「平時と戦時の区別がない」。そして「軍人も民間人も、すべてが標的になる」とまで書いているのだ。

これは、平時にいると思っている我々も、すでに標的の一人だということを意味している。

NATOも中国も、認知戦の本質を同じように理解している。特定の国だけがやっているのではない。すべての主要国が研究し、現代戦の世界標準として実践しているのだ。

ここで一つ、不思議に思わないだろうか。

これほどの軍事戦術なのに、なぜNATOは報告書を一般公開し、中国軍は機関紙で堂々と手の内を明かしているのか。そして今回の工作アカウントは、なぜ簡体字を混ぜるような雑な運用で、あっさり見つかったのか。

理由は単純だ。認知戦では、バレること自体が戦術の一部だからだ。

報道が完成させた「分断」自己検閲という敗北

なぜバレなくてはならないのか。バレたほうが、もっと大きな混乱を引き起こせるからだ。

NATO報告書にはこうある。認知戦は「表の作戦と裏の作戦を同時に走らせる」ものであり、「武力衝突に至らないギリギリのラインで、意図的に混乱を作り出すよう設計されている」としている。

つまり、混乱は偶然の副産物ではない。最初から狙って作られているのだ。先ほどの『解放軍報』も同じことを言っている。認知戦の手段は「相手の頭に霧をかける」ことだと。情報を混乱させ、何が本当かわからなくさせ、判断を誤らせることが、この戦術の目的というわけだ（同紙2022年8月16日付）。

では、今回話題になっている工作アカウントはどうだろう。

指摘されたアカウントには簡体字が混ぜられ、アカウント作成時期も集中しており、いかにも「中国の工作です」と言わんばかりの痕跡を残す。発見される。メディアが「中国の工作を暴いた」と大々的に報じる。SNSでは「スパイ防止法を急げ」の大合唱が始まり、政権批判をする者は「工作員」扱いされ始める。

スパイ防止法だけではない。社会に疑心暗鬼が蔓延し、様々な問題提起も憚られるようになり、正当な国内議論そのものが萎縮し、国力は低下していく。これこそが「認知の迷霧」である。

実際、SNSの流れを見ていると「中国の工作だ」と断定的に語る投稿だけではない。『読売新聞』に分析結果を提供した調査会社の社長の経歴まで掘り起こし、怪しげな会社だと攻撃する者まで出てきている。

バレバレの工作アカウントは、それ自体が目的ではない。発見され、報道されることで初めて完成する作戦だったとすれば、すべての辻褄が合う。

メディアもまた「標的」だった

ここで明確にしておきたいのは、筆者は日経と読売を批判したいわけではないということだ。両紙の記者は、不審なアカウント群の存在を調査報道によって可視化した。ジャーナリズムとしては正当な仕事だ。

問題は、認知戦の理論を踏まえた上での報道になっていなかったことだ。「工作を暴いた」と報じることで、かえって社会の分断が進む可能性がある、その視点と説明が抜けていたのだ。

認知戦では、メディアは「暴く側」であると同時に「利用される側」でもある。工作を発見し、大々的に報じること自体が、社会に疑心暗鬼を広げる「増幅器」として組み込まれている。記者が優秀であればあるほど、発見は確実になり、報道のインパクトは大きくなり、分断の効果も増大する。皮肉だが、そういう構造だ。

「中国がやったのかどうか」は、実はこの構造の中では問題の本質ではない。いかなる陣営の工作だったとしても、報道が出て話題になった時点で、目的である「日本社会の分断」には成功している。何が本当で何がフェイクか、誰が味方で誰が敵か、もはや誰にもわからず、疑心暗鬼だけは広がるからだ。

これはメディアの責任というより、認知戦そのものが、自由な報道を武器として利用する構造を持っているということだ。民主主義社会の報道の自由が、そのまま攻撃の経路になる。独裁国家にはこの弱点がない。ここに、認知戦における民主主義の構造的不利がある。

