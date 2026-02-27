幼稚園に行き渋りしていた娘が卒園後に幼稚園を訪れ…母も驚くほど成長を感じた娘の一言

7歳の娘と5歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。

今回は、約2年前を振り返り、長女が小学校入学前のエピソードをお伝えします。幼稚園入園当時、人見知りなことに加え、まだ通い慣れていないこともあり、「幼稚園に行かない！」の一点張りで登園渋りしていた長女。そんな彼女が無事幼稚園を卒園し、久しぶりに幼稚園を訪れた日、はなゆいさんは子どもの成長を実感したといいます。

小学校入学前、複雑な気持ちだった娘

こんにちは。幼稚園児と小学生を子育て中のはなゆいです。もうすぐ3月ですね、みなさんは幼稚園の卒園を迎えたお子さんと、どんなふうに過ごされましたか？

もうすぐ小学生になる我が子。嬉しいけれど、不安や寂しさが入り混じった複雑な気持ちが訪れる、そんなことはありませんでしたか？

我が娘のまる子も、年長さんのときにランドセルを選んでいる際は「もうすぐ1年生！」と大はしゃぎしていたものです。ところが卒園が近づくと「小学校の話をしないで！こわい……」と怯えることもありました。楽しみと不安な思いを行ったり来たりしていたようです。

そして迎えた卒園式。ステージで堂々と振る舞う子どもたちの姿に親は大号泣。かたや子どもたちは、式の後はいつものように公園で遊び、卒園の日を終えたものです。

小学校の入学式を数日後に控える中、久しぶりに幼稚園に遊びに行ったある日のこと。誰もいない教室を見ながら「春休みが終わったら、またみんなに……」と言いかけたまる子でしたが、その瞬間「自分はもう幼稚園児ではない」と腑に落ちた様子を見せました。

誇らしさ、不安、そしてちょっとだけ残った寂しさ……子どもの心の中で揺れ動く“いま”を、そっとのぞいてみてください。

幼稚園の先生からもらった素敵な言葉の数々

「自分のことは自分で決めていい」「心の声を聞いてごらん」

幼稚園時代、まる子は幼稚園の先生たちから、日々たくさんの素敵な言葉をもらいました。

自分の人生を誰かに決めてもらうのではなく、自分で決める。

自分の選択が人と違っていても、いい。

自分を尊重できるから、人も尊重できる。

こんな具合に、生きていく上で大切なメッセージを先生たちから何度も何度も贈ってもらっていました。

幼稚園児の子どもたちに、その深意は理解できなかったかもしれません。でも、その言葉たちは今も心の中で「言葉のタネ」として静かに息づいている、そんな気がします。迷ったり困ったときに、その言葉がじわっと力になったり、背中をそっと押してくれるんです。

例えば、「幼稚園を卒園したくない」と泣いていたまる子でしたが「卒園する、小学校に行く」ことを自分で意識し、気持ちを切り替え、少しずつ前を向いて歩き出せたのも、言葉のタネのおかげだと思います。

このタネ、まる子の中でどんどん根を張り、やがて誰かの心にも届くような花を咲かせてくれたら――そう思うと、親としてはちょっと泣きそうになります。

まる子はまる子のペースで、ちゃんと成長しているんだなと、改めて感じた出来事でした。

