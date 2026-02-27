バービーがNHK 『おかあさんといっしょ』を見て号泣した理由

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。2024年8月に誕生した娘が1歳半となり、最近は、NHKのご長寿教育番組『おかあさんといっしょ』を親子で欠かさず見ているというバービーさん。遊びに来た子どもたちがお兄さんお姉さんと一緒に歌ったり踊ったり、明るく陽気な番組ですが、バービーさんはある日、テレビを見ながら泣いてしまったそう。一体何があったのでしょうか？ 詳細を綴っていただきました。

恐れていた日が来てしまった

2026年2月、あづきお姉さんが卒業を発表した。こんなに泣くとは思わなかった。私が。

「あづきお姉さん」とは、『おかあさんといっしょ』に出ている体操のお姉さんだ。

名前は秋元杏月さん。2019年4月から『おかあさんといっしょ』の初代「体操のお姉さん」に就任した方だ。

私は、このときをずっと恐れていた。

子どもは1歳半、親になってからNHK Eテレを見始めてまだ1年に満たない。親歴が短いのに生意気だが、今のお兄さんお姉さん4人が最高のメンバーだと思っている。とにかく歌とダンスが最高すぎるのだ。

だから、この4人じゃなくなるのは嫌だなぁとお兄さんお姉さんの卒業をいつも頭の片隅にちらつかせながら番組を見ていた。なんなら、ネットに落ちている歴代お兄さんお姉さんの在籍期間まで調べたりした。

お兄さんたちも最高なのだが、特にお姉さん2人の表現力に、同じ芸能に携わる者として何度も度肝を抜かれた。そして、母として安心もした。

王道でかつ極上の身体表現

さまざまな場面でアイドル的仕草が求められる日本において、こういう「本物の人たち」が教育テレビにいてくれることが、なんだか救いだった。

自身の表現としてやっている場合はさておき、そうではないのに相手の希望に合わせて目を瞑りながら首振り赤ベコみたいにふわふわ揺れたり、困り眉で首を傾げたり……そう、「わからないふりをしなければならないような表現」が娘にとって人生のベースになるのは少しかわいそうな気がしていた。

人間、咄嗟のときには幼い頃に流行っていたポーズが出てしまうものだ。

私も急にカメラを向けられることが多々あるのだが、80年代アイドルピースや顔の真横で両手を広げて手相を大公開するようなポーズをしてしまう。古いなという自覚はある。

イケてるポーズは日々変化していくものだ。そんな中、流行とは関係なく、何の癖もない王道でかつ極上の身体表現を見せてくれるお姉さんには信頼感しかなかった。

何事も基本が大事！ あざとテクなどの変化球は基礎を仕上げてからだ。

あづきお姉さんのゴリラには癖がない。

照れもなければ媚びもない。

恐竜にもウィンナーにもなれる。

見ているだけで、親の私まで子どもに戻れた。だが、やっと慣れてきた『おかあさんといっしょ』は長くは続かなかった。

卒業のニュースが…

スマホにあづきお姉さん卒業のニュースが流れてきたのは、2月18日。仕事の合間だった。「ああ、ついに来たか」とがっかりした。

でも、ネットニュースに載っているお姉さんの顔は晴れやかで、いつもの無邪気な雰囲気よりも少し大人っぽく感じた。いつも元気いっぱいに踊っておちょけているお姉さんしか知らないけれど、1人の大人としての生活があるんだなぁと当たり前のことを突きつけられた気がした。

翌朝、ショックをひきずりながらも、それをかき消されるほどの忙しさの中、いつも通り『おかあさんといっしょ』を娘と一緒に見ていた。

今の朝のルーティンは、娘をベビーチェアに座らせてEテレを見てもらっている間にバタバタと朝ごはんや保育園の準備をするというものだ。

『おかあさんといっしょ』の番組構成も体感で覚えている。ずっと明るく元気な曲が流れているのだけれど、「からだダンダン体操」の前だけ、静かなBGMになって世界の動物たちの映像が流れるというのがお決まりだ。

我が家では、テレビが静かになったら「あ、からダン体操始まるよ」と号令がかかる。

「からだダンダン体操」を超主役級にした立役者

ちなみに、「からだダンダン体操」を一度も見たことのない方のためにご説明しようと思い、ChatGPTに聞いてみると、次のような回答があった。

＊＊＊

「からだダンダン体操」は、子ども向け体操としてはかなりヒットした部類に入ります。おかあさんといっしょ（NHK Eテレ）の体操コーナーとして2019年4月からスタートしました。とくに未就学児〜小学校低学年のいる家庭では高い認知度があります。

“家庭内インフラ級”の人気ではありますが、「だんご三兄弟」「パプリカ」「ようかい体操第一」のようにCDが数百万枚売れる 流行語になる 大人もみんな知っているというタイプではありません。

例えるなら：「NHK幼児番組の中では主役級」

＊＊＊

そう、未就学児と暮らす私たちにとっては、「超主役級」だ。

そして、2019年4月とは、あづきお姉さんがお姉さんになったときと重なる。「からだダンダン体操」はあづきお姉さんが超主役級の体操にした、と言っても過言ではないのだ。

前日、卒業のニュースを見たからか、あづきお姉さんがいつもとは違って見えた。

「体操いくよー」とあづきお姉さんのアップになったとき、突然、目から涙が飛び出してきた。自分でも、藪から棒、寝耳に水、つまり唐突な涙だった。

こんなにもあづきお姉さんのことを好きだったなんて……ありがとう、お姉さん！

あとからあとから涙が

毎日どんなときでも元気で明るいお姉さんの存在を当たり前のように感じていたけれど、「ああ、もうすぐこの空間からいなくなってしまうんだな」と思うと、あとからあとから涙が出てきた。

娘は、きょとん。

身支度してからリビングに戻った夫が「え、泣いてんの」と冷静に言って、パシャパシャ写真を撮るもんだから一気に涙は引いていった。

私はテレビの中の人という仕事をしているけど、『おかあさんといっしょ』の世界だけは同じ世界とは思えていなかった。いち『おかあさん』として、毎日元気をもらって、子どもの成長を見守ってもらっている気になっている。

テレビの中のあれこれ大人な部分も知っているはずの私がそこまで思える夢の国なのだ。

テレビの前のただのお茶の間の人になれたのは、光GENJI以来だったと思う。ちなみに初恋はかーくんだった。

うちの子どもは、数ヵ月前はじっと座ってテレビを見ることもできなかったのに、今はEテレをド集中して見ている。そんな成長の変化にもずっと『おかあさんといっしょ』は寄り添っていてくれた。

おうちで初めて覚えてくれたジェスチャー

いや、私が勝手に助けられていただけなのかもしれない。

娘が保育園に入園した昨年4月から、私の平日夕方ワンオペが始まった。その頃、まだ娘は言葉も出ないし、彼女はかなりエネルギー値が高いほうらしく、制御不能で駆け上がってはひっくり返るを繰り返す壊れたラジコンカーのようだった。

そのエネルギーで、お迎え時はベービーカーごとひっくり返るのではないかと思えるほど大暴れ。リビングで謎泣きに立ち尽くしたあの時間は思い出したくない。双方コミュニケーションをとれないストレスを抱え、一瞬も目が離せなくて緊張感の半端ない夕方が続いた。

そのうち、ジェスチャーを覚えるようになった。最初は保育園から持ち帰ったであろう、「美味しい」のポーズだったと思う。

寝かしつけの際、ベッドで両手をぐるぐる回すようになったときは、これが何を意味するのかモヤモヤしてたまらなかったが、まさかと思って『いとまきのうた』を歌ってみたときに、嬉々として両手をぐるぐるしてくれた。

初めて何ものだかわからない不規則な動きをする物体から、交流をはかれる存在になった気がしてとても嬉しかった。

おうちで初めて覚えてくれたのが、「からだダンダン体操」のジェスチャーだった。

朝起きると、「うー」と言いながら左腕を伸ばしてその腕を右手の拳で叩く。テレビをつけるまでしつこく何度もだ。そして、「からだダンダン」が流れればおとなしく座っていられるようになった。

オンデマンドで何度も何度も流すものだから、大人のほうはもうそろそろ宇多田ヒカルとか聴いて、たまにはエモーショナルな気分に浸りたいと思ったことも正直何度もある。

だが、制御不能のラジコンカーが止まっていてくれる奇跡の時間のほうが私には大事だった。

「からだダンダン体操」は発狂するのを防いでくれた戦友

「からだダンダン体操」のおかげでできたことは多くある。

自分の食事やトイレ時間、子連れ飲食店、宅配便の受け取り、飛行機……。

「からだダンダン体操」は、娘と私の初めての共通言語となった。

私が発狂するのを防いでくれた戦友なのだ。

コミュニケーションが取れるようになった頃から、子どもとの交流が楽しくて「かわいい」に溢れる時間に変わっていった。

気づいたら、お兄さんお姉さんたちは育児の先生にもなっていた。親として、子どもとの接し方のお手本にもなったのだ。

余裕なんか常にないけれど、とにかく一緒に楽しむようにしたいなと思ってはいる。

「からだダンダン体操」は、育児のBGMだった。いや、もはや我が家のライフライン。まだまだお世話になりそうだ。

あづきお姉さんは3月に卒業するけれど、私はまだまだ母を卒業しない。いや、母を卒業することってないか。「幼児の母」の卒業はちょっと先だ。

あの“癖のないゴリラ”を見習って、基礎からちゃんとやっていこうと思う。

まずは、今日も一緒に全力でふざけることから。

