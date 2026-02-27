《追悼》「和太鼓でも究極の音を求めていた」…LUNA SEA真矢さんが地元・秦野に残していた「秘話」

最期までステージを目指していた

《この写真を見る度に泣いちゃうな……

かわいいかわいいジュンジ。愛するメンバー。そして本気でLUNA SEAを支えてくれるみんな。本当に幸せだよ ありがとう 隆ちゃん俺たち頑張って完璧に治そうね》

Instagramにこのメッセージを投稿してからわずか3か月後――真矢さんは旅立った。

2026年2月17日、日本を代表する人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢さんが56歳の若さでこの世を去った。

闘病生活は6年に及んでいた。

2020年にステージ４の大腸がんを公表、2025年には脳腫瘍があることも判明した。7回に及ぶ手術と治療。過酷な闘病生活の中でも、真矢さんは最後まで『ステージに戻ること』を諦めず、懸命にリハビリを続けていたという。

「2月23日に日付が変わると同時にファンクラブ会員に向けて訃報が伝えられました。その後、公式サイトやメンバーたちのSNSでも一斉にコメントが発表されました。あまりにも突然で、早すぎる別れに、ファンは深い悲しみに包まれています。誰もがもう一度会えると信じていましたから」（バンド事情に詳しいライター）

LUNA SEAは1989年に結成。ボーカルのRYUICHIさん、ギターとバイオリンを担当するSUGIZOさん、ギターのINORANさん、ベースのJさん、そしてドラムの真矢さんの5人で構成される伝説的なロックバンドだ。

1曲でいい、1小節でいい

1992年にメジャーデビューすると、『ROSIER』『I for you』『WISH』といった数々のヒット曲を世に送り出した。2000年に「終幕」を迎えるも、2010年に「REBOOT（再起動）」を宣言した。一切の妥協をストイックなライブパフォーマンスは健在で、世代を超え多くの支持を集め続けている。

真矢さんは、その親しみやすい人柄と、持ち前の明るさで“リズム”だけではなく、“ムードメーカー”としてもバンドを土台から支えてきた。

「RYUICHI以外の4人は神奈川県秦野市出身。真矢さんは2023年から『はだのふるさと大使』も務めており、地元の人たちからも愛されていました」（前出・バンド事情に詳しいライター）

音楽活動だけでなく、ラーメン屋やアクセサリー店をプロデュースするなど、実業家としての一面も見せた。私生活では2000年に元「モーニング娘。」の石黒彩さんと結婚し、3人の子どもにも恵まれている。

冒頭の投稿は、2025年11月に千葉・幕張メッセで開催された「LUNATIC FEST.2025」（以下、ルナフェス）後、SNSに綴った思いだ。

「体調を考慮し、ルナフェスの出演は見送られました。ピンチヒッターを務めたのは『SIAM SHADE』のドラマーで愛弟子の淳士さんです。真矢さんは厚い信頼を寄せていました」（同前）

そのルナフェス終盤、サプライズで真矢さんは登場する。前出のライターが振り返る。

「RYUICHIさんの掛け声の瞬間、会場は大歓声に包まれました。杖も使わずに歩く真矢さんの姿に、会場のあちらこちらで涙を流すファンの姿もありました」

杖なしでも歩けるようになったことも報告し、クリスマスにライブが開催されることも発表された。そして真矢さんは次のようにファンに語った。

「もしかしたら1曲とかも叩けないかもしれない、1小節だけかもしれない。でも、ドラムを叩きたいという小さな願いは夢だったので、同じ時間を過ごせると嬉しいです」

だが、ライブは3月12日に延期になった。ステージにあがることを目指していたが、叶わなかった。

「亡くなる数日前まで元気な様子を見せていたそうです。1月13日の誕生日には『頑張って元気になります』と前向きなコメントも投稿していたんです」（前出・バンド事情に詳しいライター）

真矢さんが再び立とうとしていたのはライブのステージだけじゃない。故郷の祭りの舞台にも立とうとしていた。

祭囃子継承への使命感

「真矢さんは能楽師の家に生まれ、幼少期から地元の祭りで和太鼓を叩いていました。これがドラマーの原点になったそうです。小学校高学年になると、笛も習ったほど、祭囃子に打ち込んでいました」（前同）

祭囃子を通じて、音楽の楽しさを知り、やがてバンドと出会った。

2023年には地元の住民らと「秦野祭囃し社中」を結成。市内の祭りやイベントなどに出演し、積極的に演奏を続けていた。

「幼いころから親しんできた地元の祭囃子を盛り上げ、後世に残したい。そんな思いがあったそうです。地元紙のインタビューでは『使命感のようなものがある』とも語っています」（同前）

秋には「秦野たばこ祭り」、春には春祭り――。シーズン中はどこかしらの会場を訪れ、和太鼓を披露していたという。

「今年もきっと春祭りを待ちわびていたことでしょう。真矢さんは各地域のお祭りに積極的に参加して、和太鼓を叩いていましたから」

そう寂しそうに語るのは、神奈川県海老名市にある老舗太鼓店「廣粼太鼓店」の廣粼章嗣さんだ。廣粼さんはここ数年、真矢さんの求める和太鼓を形にしてきた。

「私が真矢さんの和太鼓を作るようになったのは2023年ごろからです。新しくお囃子のグループを立ち上げるので、『和太鼓が必要だ』とうちに来たんです」

創業320年の老舗の太鼓店。確かな技術と丁寧な仕事ぶりで、県内外から顧客が集う。そんな評判を聞きつけ、真矢さんも依頼したのだろう。

「初めて来店されたときはびっくりして、びっくりして何も言えませんでした（笑）。なので、淡々と接客をしたことを覚えています。心の中で『おい、真矢だよ！』と言いながら戸惑ったことは今でも忘れられません」

そう苦笑いしながら話す廣粼さん。真矢さんの来店は「サプライズ」だったのだ。

秦野で一番の和太鼓を目指す

「やり取りをしていたのはマネージャーさんですので、依頼主が誰か、当初は知らなかったんです(笑)。そしたら、真矢さんが店に来て驚きました。私は昔からLUNA SEAが好きで曲を聴いたり、CDやDVDなども持っていました。そんな憧れのバンドのメンバーが、突然目の前に現れて……何もできませんでした（笑）」（廣粼さん）

真矢さんの和太鼓への思いは、想像以上に熱かったという。

「『秦野で一番の和太鼓にしたい』『誰も持っていない和太鼓を作りたい』と話していました。例えば胴の色も『誰も持っていない色にしたい』と並々ならぬこだわりがありましたね。私自身も初めて挑戦することが多く、そういう意味ではチャレンジな依頼でもありましたよ。

最初は普通に作ったんですが、物足りなかったのか、翌年には同じ太鼓を赤に塗り替えました。2025年9月には薄紫色の和太鼓を作りました。真矢さんは『可愛くしたい』と紫を希望されていたんです。当初、濃い紫色のサンプルをみせたらNG（苦笑）。次に薄い紫色にしたらOKがでました」（同前）

試行錯誤を繰り返しながら廣粼さんとともに和太鼓を作り上げた。

みんなの前で叩きたい、その思いはきっと誰よりも強かったはずだ。だが、この薄紫色の和太鼓を真矢さん自身が秦野たばこ祭で叩くことはなかった――。

和太鼓の音色は一味違う

「真矢さんの太鼓は『真矢さん』って分かる音色なんです。ほかの人と全然違う、力強く大きな音。秦野の太鼓は音量が特徴なんですが、真矢さんは技術力だけじゃなくて、音量も出せる。『鳴らす人』なんです。真矢さんは他の人よりも全然、鳴らしていました。『一味違うな』と感じました。誰が聞いても分かるレベルで違うんですよ。本当に格好良かった。

真矢さんは和太鼓でも究極の音を求めていたのでしょう」（同前）

2024年、「第77回秦野たばこ祭」。真矢さんは山車の上から、力強く和太鼓を叩き、集まった人々を楽しませていた。

務めて明るく振る舞っていた真矢さんだが、2025年9月、脳腫瘍と診断されたことを公表した。

それでも、同年9月27日には「第78回秦野たばこ祭」に参加、神輿の上で一本締めをし、車いすで山車を追った。そして、集まった観客やファンの前で「必ず復帰してドラムのスティックを持てる日が来ると思うので、それまでちょっと待っていてください」などと語り、周囲を力づけ、気遣う優しさを見せていた。

さらに廣粼さんには、忘れられない“気遣い”の思い出もある。

「最初の和太鼓を作った後、娘と一緒に福岡のLUNA SEAライブに行ったんです。福岡にいることをインスタに投稿していたら、真矢さんから『今、福岡いるんですか！』って連絡がきました。その後、楽屋に招待してくれたり、気遣ってくれたり。娘も喜んでいたし、すごく良い思い出になりました。とても明るくて、気さくな方で……。関わった期間は短いかもしれないですが、元々好きだったこともあり、いい思い出をたくさんいただきました」

LUNA SEAとしての音楽活動はもちろん、祭囃子の良さも伝えようと活動を続けている中での別れになった。2025年9月、太鼓製作中の廣粼さんの元を、社中のメンバーらと訪れた真矢さん。廣粼さんはその日のことをよく覚えていた。

ファンに伝えた最期の「愛してる」

「車いすでしたが、メンバーを笑わせたり、明るく振る舞っていました。そして『また、新しい和太鼓を作りましょう』と話していました。これからも改良を続けながら、良い和太鼓を作っていきたいという思いを持っていらっしゃったんですけどね……」（同前）

LUNA SEAメンバーは2月23日、連名でコメントを発表した。

「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で決して鳴り止むことはありません」（一部抜粋）

妻の石黒さんも同日、「昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という事でした。どうかその想いが繋げられるよう真矢の愛するLUNA SEAを走り続けるLUNA SEAを応援よろしくお願い致します」とSNSで思いを綴った。

最後の公の場となったのが2025年11月のルナフェスだった。真矢さんはステージからファンに向けてこう叫んだ。

「愛してるよー！」

前出のライターが語る。

「彼らの歩みは、この先も止まりません。真矢さんの思い、願いを胸に新たに動き出すことでしょう」

これからも次の世代へと受け継がれていくことだろう。

