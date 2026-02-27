年内デビュー予定

ランチアは、1970年代から80年代にかけて販売していた『ガンマ』を高級SUVとして復活させる予定だ。プジョー3008や今後登場予定のDS No7と関連するモデルであり、今回初めてその姿が確認された。

欧州で冬季テスト中のプロトタイプが目撃され、Y字型のグリル装飾や低い位置にあるヘッドライトなど、デザイン面で『イプシロン』を踏襲していることは明らかだ。



新型ガンマの予告画像 ランチア

ガンマの発売計画は2024年10月に明らかにされた。詳細は明かされていないが、今年後半に正式発表される予定だ。

STLAミディアム・プラットフォームをベースとし、ハイブリッドやEVなど複数のバージョンが用意されるだろう。今回目撃されたプロトタイプはEVと見られている。

ランチアのルカ・ナポリターノCEOは以前、ガンマについて「未来への旅路における画期的な一歩」であり、「革新、スタイル、そして卓越性への飽くなき追求」を体現すると述べていた。

ステランティスは2022年、ランチア・ブランドを再始動させた。コンパクトハッチバックのイプシロンに続くモデルとして中型SUVを投入することで、欧州での地盤を固める狙いがあると考えられる。

欧州自動車工業会（ACEA）のデータによれば、ランチアは昨年、欧州市場で1万1747台を販売した。これは2024年比で64％の減少となる。