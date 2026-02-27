ニュートラルな正しいグリップってどれ？アマチュアはまず構えを見直すべき

「当たり前のように獲れていたパーがいつのまにか獲れなくなっていた」という工藤遥加に、真のフェードを教えて復活させたという植村啓太。スコアメイクしやすく、パーが簡単に獲れる“プロフェード”を工藤をモデルに伝授する！

気づかないうちに歪みやすいのが構えとグリップ

グリップはニュートラルな「ややフック」

フェードにはフックグリップが合いやすい。手のひらの向きを変えずに振ることが大事

フェードの打ち方を指導する前に、植村は工藤のグリップとアドレスの修正をしたという。「ダウンスイングで体が右に倒れるクセを嫌がって、アドレスで右肩が出ていたし、グリップも完全にウイークになっていました。まずはニュートラルなアドレスを作らなければいいスイングはできません。プロでも無意識に歪むんですから、アマチュアこそアドレスとグリップは必ず見直してください」（植村）

「無自覚でしたが、コーチに指摘されて歪みに気づきました。スタンスはオープン、腰はクローズ、右肩が出て上体は左向き……。これではナイスショットできるはずなんてありませんよね」（工藤）

左肩をダランと下げた位置で握る

アドレスと同じ前傾をとり、左腕を肩から自然に下げたときの左手の向きで握る

プロフェード、工藤からの注意点!

「手を返したくなくてもウィークではいけません！」

Before→After

手が返るのを嫌がって無意識にウイークになっていた。フェードを打つにはフックグリップが適している

スイングのPoint!

フックに握って手を返さずに振り抜く

フェードのイメージは、フックグリップの手の向きを変えずに体の回転で左に振っていく

ウイークに握って手を返してしまうと、引っかけが出やすいので注意

両ヒジをスクエアにする

フェード打ちでもスクエアが基本です！

後方から見て、左右のヒジの高さを揃え、両ヒジと上体の向きをスクエアにする

両ヒジの面を揃えて真っすぐに構える

両ヒジの面が歪むと上体の向きがズレやすい。工藤の場合は右ヒジが前に出て上体が左向きになっていた（×）

プロフェード、工藤からの注意点!

「クラブが寝るのが嫌でも右サイドを前に出さない！」

右サイドが前に出ると上体が左を向いてしまうので×

ダウンでクラブが寝るのを嫌がり（左）、右肩が前に出ていた（右）

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝植村啓太＆工藤遥加

●うえむら・けいた／1977年生まれ。Ksʼ Island Golf Academyを主宰するプロコーチ。

●くどう・はるか／ 1992年生まれ。近年不調に悩んでいたが植村の指導で、今季のレギュラーの出場権を獲得するまで復活した。

構成＝鈴木康介

写真＝相田克己

協力＝静ヒルズカントリークラブ