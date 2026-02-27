野球日本代表・侍ジャパンの大谷翔平選手が、マイアミでのダルビッシュ有投手との再会に力をこめました。

侍ジャパンメンバーは26日に名古屋入り。27日から始まる中日との壮行試合を前に、前日練習に臨みました。この日から大谷選手、鈴木誠也選手、吉田正尚選手もチームに合流。仲間たちと挨拶を交わしました。

大谷選手は練習後に参加した会見で、宮崎キャンプにアドバイザーとして参加していたダルビッシュ投手について「連絡はしていただいて。残念ながら入れ違いで会うことはなかったですけど、マイアミで勝ち進めば行くよっていう話はされていたので」とやりとりを明かします。さらに続けて「まずは(マイアミに)行けるように頑張りたいですし。行った先でまたご挨拶できれば、チームとしても士気があがって勝ち進んでいけるんじゃないか」と意気込みました。

日本は3月5日から東京ドームで行われる予選ラウンド・東京プールに挑みます。それぞれのプール上位2チームが準々決勝に進出。日本が準々決勝に進出した場合、以降の戦いの場はマイアミにあるローンデポ・パークとなります。