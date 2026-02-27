「高成長企業」を追わずとも着実に資産が育つ。金でも債券でもなく〈株式投資〉こそ“資産形成の王様”なワケ【プロの投資家が解説】

金や債券などの投資商品は金利水準に左右されますが、株式投資には企業が生み出す利益という独自の「プラスアルファ」が存在します。実は、やみくもに高成長企業を追わなくても、一定の利益を出し続ける企業であれば、内部留保の積み上げによって着実に投資価値は高まっていくのです。本記事では、澤上篤人氏による書籍『大逆回転前夜 資産防衛の最終警告』（明日香出版社）より一部を抜粋・再編集し、株式投資が資産形成の王様と呼ばれる理由を解説します。

「株式投資」は資産形成の王様

本物の長期投資といっても、資産形成の主役は株式投資である。したがって、長期の株式投資に焦点をあてよう。

まず確認したいのは、資産形成するにあたっては株式投資が王様だということ。世の中で株式投資に勝る資産形成商品はない。どういうことか？

すべての投資商品は、その時々の金利水準との裁定でもって価格が変動する。つまり、どの投資商品もその時々の金利水準に沿った値動きをし、そこから大きくかけ離れることはない。その範囲内で、つまり、その時々の金利水準に準じた投資でもって、世の人々は資産形成を図るわけだ。

債券でいうと、いつも金利水準とは反比例した値動きとなる。それも、やはり金利裁定である。すなわち、金利水準が下がれば、債券価格は上昇する。逆に、金利が上がると、債券は売られて価格は下がるわけだ。

株式投資も配当利回りを云々する時は、その時々の金利水準との裁定でもって、世の人々は投資妙味があるかないかの判断を下すことになる。金投資においても、金には金利がつかない。だから、金利水準が高くなると、金は売られがちとなる。なぜなら、金利上昇に沿って投資商品の投資妙味が上がっていくにつれて、金利がつかない金は見向きもされなくなるので。

そんな中で、株式の場合は例外的にプラスアルファがあるのだ。すなわち、企業の利益成長という投資価値の高まりが、別個についてくる。企業が利益成長してくれると、その分がプラスアルファとなって、他の投資商品に対し、決定的な差をつけてしまう。

それが故に、株式投資は資産形成の王様ということになる。

株式投資だけに与えられている「プラスアルファ」とは

では、企業の利益成長がどうして投資価値の高まりとなるのか？ それをわかりやすく説明しているのが、図表1である。

［図表1］企業の利益成長は株主価値を高める

企業が毎年の経営で利益を上げる。いわゆる税引き前利益とか経常利益というやつだ。そういった毎年の利益から税金を支払った残りを、利益剰余金という。つまり、企業が生みだした株主価値である。

では、どうして利益成長がプラスアルファとなるのか？

企業が利益成長を続けると、毎年の利益剰余金がどんどん膨れ上がる。つまり、株主価値が高まっていくわけだ。利益剰余金は配当の原資となったり、内部留保して将来の成長投資に向けたりする。つまり、すべては株主に還元される。

株主に還元される利益剰余金が毎年どんどん増加していくということは、それだけ株価にとっては上昇要因となっていく。それがプラスアルファなのだ。

そういうわけで、企業の利益成長は投資価値を高めてくれる大事な視点である。だから、投資家にとってきわめて重要なポイントとなる。ということだが、実のところ利益成長がなくても、投資価値は高まるのだ。そのあたりを掘り探ってみよう。

利益成長がなくても投資対象になる理由

企業の利益成長が株式をして、投資商品の王様という地位を盤石とさせている。ほかの投資商品にはない、プラスアルファである。だから、株式投資をするにあたっては、企業の利益予想が重視されるわけだ。

よく、利益見通しの上方修正で株価急上昇といったマスコミ報道があるではないか。まさに、それである。実は、企業の利益成長がなくても、十分に株式投資はできるのだ。もちろん、企業が一定の利益を出し続けてくれるのが大前提ではあるが。つまり、別に利益成長がなくても投資価値は高まる。それを図式化したのが、図表2である。

［図表2］企業の利益成長がなくても、投資価値は高まる

すこし説明をしよう。ある企業が利益成長こそないが、一定の利益を出し続けているとしよう。たとえば年10％の税引前利益率を、ずっと計上しているといったケースだ。10％の利益率のうち、4％分は税金の支払いにあてられる。残った6％分は利益剰余金として計上されることになる。

うち、たとえば半分の3％を配当にあてると、残りの3％分は内部留保として企業の自己資本に上乗せされる。この3％分の内部留保の積み上げが、まさに投資価値の高まりである。毎年3％ぐらいずつでも投資価値が上乗せされていくと、5年で15.9％の投資価値向上となる。10年で34.4％だ。

われわれ本格派の長期投資家からすると、まったくをもって文句のない投資価値の高まりである。

このプラスアルファは、どこかで必ず株価上昇に反映されることになる。その3％の投資価値の高まりに、本物の長期投資を乗っけてやるのだ。すなわち、「安い間に買っておいて、高くなるのを待って売る」のリズムを守れば、もう十分に資産形成となっていく。

そう、われわれ本格派の長期投資家からすると、やみくもに高成長企業を追いかける必要など、さらさらない。地味なビジネスでも、一向に構わない。

着実に一定の利益を出してくれているのなら、いくらでも投資対象として考えられるわけだ。あくまで大事なのは、企業の現在そして将来に向けての社会性である。

澤上 篤人

さわかみホールディングス代表取締役