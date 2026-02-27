受験当日に想定するトラブル、5人に1人が「お腹のトラブル」を不安視している――そんな調査結果がオハヨー乳業株式会社（岡山市中区）による「受験期における健康不安や対策」に関するアンケート調査でわかりました。その一方で、トラブルを回避する予防として、かぜ、インフルエンザが4割にのぼるなか、「お腹のトラブル」の予防をしていた人は1割にも満たないことも明らかとなりました。



【調査結果を見る】受験当日に不安視される体調トラブルは？

調査は、過去3年以内に子どもが受験を経験した、または今年度（25年度）に子どもが受験を控えている女性400人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



まず、「受験当日に起こりうる体調トラブル」を聞いたところ、「かぜ」（44.0%）や「インフルエンザ」（42.3%）に回答が集まったほか、約5人に1人が「下痢・腹痛」（20.3%）と回答しました。



また、「実際に受験当日に発生した体調トラブル」については、「かぜ」（10.3%）、「インフルエンザ」（7.3%）、「下痢・腹痛」（4.5%）が上位に挙がりました。



そこで、「受験当日のトラブル回避のために取り組んでいた対策」を教えてもらったところ、「かぜの予防」（43.0%）や「インフルエンザの予防」（41.8%）が約4割を占めた一方で、「便秘・下痢の予防、便通改善」（8.8%）は1割未満にとどまり、受験の敵として、またその予防として、「かぜ・インフルエンザ」は広く浸透しているものの、「下痢・便秘」は、予防・対策が十分でないことが分かりました。