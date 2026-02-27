石川遼は「67」の39位発進 杉浦悠太が日本勢トップ9位、大西魁斗133位
＜Visaアルゼンチンオープン 初日◇26日◇ジョッキーC（アルゼンチン）◇6836ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアー今季第5戦目の第1ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場している。
〈写真〉優勝プロが教える！ 高い球を打つコツ
杉浦悠太が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。5アンダーで日本勢最上位の9位タイで滑り出した。今季自身4戦目の石川遼は5バーディ・1ダブルボギーの「67」をマークし、3アンダー・39位タイ。大西魁斗は4バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「72」でイーブンパー・133位タイで初日を終えた。7アンダー・首位タイには、メイソン・アンデルセン（米国）、ヤン・イェチュン（中国）ら6人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢3人出場！米国男子ツアー リーダーボード
日本勢多数出場！ ニュージーランドOP初日の結果
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
国内男子ツアー 2026年開催日程
山下美夢有が好発進 米女子のリーダーボード
〈写真〉優勝プロが教える！ 高い球を打つコツ
杉浦悠太が6バーディ・1ボギーの「65」をマーク。5アンダーで日本勢最上位の9位タイで滑り出した。今季自身4戦目の石川遼は5バーディ・1ダブルボギーの「67」をマークし、3アンダー・39位タイ。大西魁斗は4バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「72」でイーブンパー・133位タイで初日を終えた。7アンダー・首位タイには、メイソン・アンデルセン（米国）、ヤン・イェチュン（中国）ら6人が続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢3人出場！米国男子ツアー リーダーボード
日本勢多数出場！ ニュージーランドOP初日の結果
松山英樹は？ 米男子ツアー賞金ランキング
国内男子ツアー 2026年開催日程
山下美夢有が好発進 米女子のリーダーボード