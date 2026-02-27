◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本80-87中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)

桶谷大ヘッドコーチ新体制となった日本が中国に逆転負け。試合後、桶谷HCが試合を振り返りました。

この試合勝てば1次予選突破も見えていた日本でしたが、前半14点リードで折り返すも後半にひっくり返され逆転負け。1次予選2勝1敗となりました。

桶谷HCは「いい形で試合には入れたのですが、後半で第3クオーターのターンオーバー7つ、そこでリズムがあちらに行っちゃってターンオーバーからの失点が増えてしまったところがこのゲームをひっくり返された要因。そこから自分たちのシュートが入らなくて中国さんは逆にタフなシュートを決めてきたところ。そこの決定力が出てしまった」と反省を語りました。

収穫の部分については「出だしはみんなと統率が取れていたところ、間違いなく中国さんと戦ううえでそこが必要だったのでそこが良かった。（渡邊）雄太も言っていたけどいい流れの時は自分たちのペースでバスケットができたのでそこを40分間続けていけるか。今日は負けてしまいましたが次すぐに韓国戦があるのでチーム一丸となって頑張っていきたい」とコメントしました。