ミラノ・コルティナ五輪のモーグル女子フリースタイルで銅メダルを獲得、デュアルモーグルで4位入賞した、フランスのペリーヌ・ラフォン選手が、2026年2月25日にインスタグラムを更新。日本を観光する様子を公開した。

「おはよう」と日本語で

ラフォン選手はインスタグラムで「おはよう」と日本語で切り出した。そして、「大好きな国に帰ってきました」として、つづけて「（もちろんフランスに次いで）」と、ユーモアたっぷりに添えた。

投稿では、新宿の街中や浅草の仲見世通りを散策したり、飲食店での食事を楽しんだりする写真や、ゴルフの打ちっぱなしに挑戦する動画などを公開した。

コメント欄には「ようこそ日本へ」「おかえりなさい」「最高の時間を過ごしてください！ オリンピックの銅メダルおめでとうございます」「オリンピックお疲れ様でした！ 温泉や美味しいご飯でたくさん癒されてくださいね」などと書き込まれている。

モーグルは2月28・3月1日、富山県でワールドカップが開催される。ラフォン選手はそのために来日しているとみられる。