なぜプロの打球はねじれないのか？ インパクトのピークを「左足つま先」に置くメリットとは【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【インパクトの勘違い2 スイングの最下点】インパクトのピークを理解していないから左へのミスが出る

インパクト後もヘッドを真っすぐ動かす

皆さんはインパクトのピークについて考えたことはありますか？ ほとんどのアマチュアゴルファーはボールのところでピークを迎え、そこからヘッドは左に向かうと勘違いしているようです。

しかし実際は、インパクトのピークは左足ツマ先辺りになります。ここまではフェースもオープンで、ボールに当たるときもやや開き気味。そして、左足ツマ先に来たときにスクエアになり、ヘッドもこの地点を通り過ぎたあと左サイドに向かうというのが正しい動きなのです。

これがアマ！エラーNG：ボールがインパクトのピークだと考えフェースをスクエアに戻そうとする

【check】

ボールを意識し過ぎるとインパクトのピークがボール地点になってしまい、右には打てないし、ボールを押すこともできない

これがプロ！対策OK：左足ツマ先の前をインパクトのピークとしてスイングする

【Point】ピークを意識すればインパクト後も押し込むイメージができる

【check】

インパクトのピークは左足ツマ先前辺り。ここまではフェースはオープンのままで、ピークでスクエアにして左に振り抜いていく

memo

このイメージでスイングすると自然とクラブがインから下りて、ハンドファーストでインパクトできます。

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹