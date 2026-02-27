米１０年債利回りは低下 ＩＴ・ハイテク株が下落＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは低下 ＩＴ・ハイテク株が下落＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:31）（日本時間06:31）

米2年債 3.434（-0.037）

米10年債 4.010（-0.042）

米30年債 4.663（-0.034）

期待インフレ率 2.284（-0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。米株式市場でＩＴ・ハイテク株が下落したことから、利回りも低下した。米新規失業保険申請件数が発表になっていたが、予想ほど増加せず、解雇は依然として低水準に留まっていることが示されていた。



アナリストからは「これにより焦点は労働市場ではなくインフレに置かれるべきという見方が強まり、年後半のＦＲＢの利下げを支持する材料となる」との指摘も出ていた。



本日は７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（WI）と一致した。特に反応は限定的となった。



２－１０年債の利回り格差は+５７（前営業日：+５８）。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 3.790％（WI：3.790％）

応札倍率 2.50倍（前回：2.45倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

