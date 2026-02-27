Gカップ・東雲うみ“二刀流ボディ”惜しげもなく披露
グラビアアイドルの東雲うみが、『FRIDAY』（講談社）2026年3月13・20日号の表紙に登場した。
【写真】Gカップボディ！圧巻のグラビアで魅せた東雲うみ
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』に続き、現在放送中のドラマ『東京P.D.警視庁広報2係』（フジテレビ）にも出演するなど、躍進を続けるなか、Gカップバスト・100cmヒップの“二刀流ボディ”を惜しみなく披露。和室でのグラビア撮影を振り返ったインタビューも掲載している。
同号にはほかに、グラビアアイドルの山岡雅弥＆プロレスラーの山岡聖怜による初の姉妹コラボグラビア掲載や、最新写真集『はだいろ 遙』が絶賛発売中の神楽坂恵のグラビア掲載＆30分メイキングDVDの付録付き。
