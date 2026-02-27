野球日本代表・侍ジャパンに追加選出された金丸夢斗投手が、代表チームに合流して練習に参加しました。

27日から中日との2連戦に臨む侍ジャパン。26日には前日練習が行われ、大谷翔平選手ら一部メジャー組も合流しました。同じタイミングでチームに合流することとなったのは、パドレス・松井裕樹選手の代表辞退に伴い、追加選出となった金丸投手。チームメートと言葉を交わしながら、溶け込む様子を見せました。

この日の練習を「緊張感があってとても楽しかった」と振り返った金丸投手。WBC球への対応などについて投手間で言葉を交わしたそうで「任された場面、イニングをしっかりと抑えるということが必要になると思う。そこに向けてしっかりと調整してやっていきたい」と思いを語りました。

金丸投手は昨年末に行われた韓国戦でもトップチームを経験しており、WBC球の対応も「苦にしていない」とコメント。初のWBCへの出場に向けても「自分の持ち味をしっかりと出して、選ばれたからには全力でやっていきたい。たくさん注目されると思うので、その期待に応えられるように」と意気込みました。