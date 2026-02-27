たんぽぽ・川村エミコ、スキー動画に「スローかと思った」 転倒続きでアザだらけ「交通事故に遭いました？」
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ（46）が、25日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「運動神経に見放された女&運動神経バツグンな女」をテーマに、自身の“運動オンチ”ぶりを明かし、スタジオの笑いをさらった。
【動画】「可愛らしくて癒されます」“8.5キロ減量”で花嫁姿を披露した川村エミコ
「学生時代、本当に苦手だった」と振り返ったのはスキー。大人になってからも一念発起して再挑戦し、その様子をインスタグラムに投稿したという。しかし寄せられたコメントは「スロー動画かと思った」というまさかの声。番組では実際の映像も公開され、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が思わず「下りのリフトかと思った」とツッコミ。スタジオは爆笑に包まれた。
さらに川村は、当時の練習中に何度も転倒したことを告白。あまりに激しく転んだため体中にアザができ、スタイリストから「交通事故に遭いました？」と心配されたというエピソードも披露した。自虐を交えた軽快なトークで笑いを重ね、存在感を存分に発揮していた。
