◇卓球 2026シンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子ダブルスの準決勝が日本時間26日に行われ、早田ひな選手/張本美和選手ペアと長粼美柚選手/シン・ユビン選手ペアが決勝に進出しました。

早田選手と張本選手のペアは、準決勝で中国ペアと対戦。第1ゲームを11-9と僅差で奪うも、第2ゲームは奪い返されます。それでも第3ゲームは中盤まで優位な展開とされるも逆転で11-6とし、第4ゲームも勝利。ゲームカウント「3-1」(11-9、6-11、11-6、11-7）で決勝進出を決めました。

長粼選手は韓国のシン・ユビン選手とペアを組み、今大会に出場。準決勝ではこちらも他国間のペアとなるルーマニアの選手とスペインの選手で結成されたペアと対戦します。この試合では長粼選手のペアが圧倒的な強さを見せつけ、第1ゲームは一度もリードを許さず。以降もゲーム序盤はリードを許すもすぐさま抜き返し、ゲームカウント「3-0」（11-5、11-6、11-7）のストレート勝利で決勝進出となりました。

日本の3選手が出場することとなった決勝戦は、日本時間28日に行われます。