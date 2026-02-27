5月15日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開される映画『スマッシング・マシーン』に、大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰が出演していることが発表され、あわせてポスタービジュアルと予告編が公開された。

参考：ドウェイン・ジョンソンが格闘家に A24製作『スマッシング・マシーン』5月15日公開へ

A24が製作した本作は、日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典「PRIDE」の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描いた実話をもとにした伝記映画。当時日本で“霊長類ヒト科最強”と謳われるほど、恵まれた体型に相応しい華やかな戦歴を誇り、キャリア絶頂期にあったケアー。しかし、やがて訪れたはじめての“敗北”が彼の人生に暗い影を落とす。

主人公のマーク・ケアーを演じるのは、“ザ・ロック”のリングネームで愛されたプロレスラー時代を経て、『ワイルド・スピード』シリーズや『ジュマンジ』シリーズに出演したドウェイン・ジョンソン。数々の作品で“無敵のヒーロー”像を演じてきた彼がこれまでのイメージを封印し、屈強な男にのぞく繊細な一面を体現した。2002年にHBOで製作された同名ドキュメンタリーをジョンソンが鑑賞し深く感銘を受けたことから企画がスタートした本作。自身の制作会社セブン・バックス・プロダクションズを通して映画化権獲得に動き自ら主演兼プロデューサーを務めた意欲作で、20年以上の俳優活動で初めて第83回ゴールデングローブ賞主演男優賞（ドラマ部門）にノミネートされた。

監督・脚本を務めたのは、『グッド・タイム』『アンカット・ダイヤモンド』などで兄のジョシュ・サフディとともに共同監督を務め、ポール・トーマス・アンダーソンの『リコリス・ピザ』やクリストファー・ノーランの『オッペンハイマー』に俳優として出演したベニー・サフディ。初の長編単独監督作品で、世界三大映画祭である第82回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞した。

ケアーの恋人ドーンを演じるのは、ベニー・サフディと同じく『オッペンハイマー』に出演し、第96回アカデミー賞にて助演女優賞にノミネートされたエミリー・ブラント。ジョンソンとは、2001年のディズニー映画『ジャングル・クルーズ』での初共演以来、2度目のタッグとなった。自身も問題を抱えながら、栄光からの転落に苦しむ恋人ケアーを一番そばで見守る存在となる。

公開されたポスタービジュアルは、チャンピオンベルトを掲げスポットライトを浴びながら笑顔をみせるケアーの華やかな姿と、恋人であるドーンに優しく抱きしめられながらうつむく姿という対照的なふたつの表情を捉えている。

あわせて公開された予告編は、「これ以上の快感はない」と勝利の喜びを語り、観客に手を振り応えてみせるケアー（ドウェイン・ジョンソン）の姿から幕を開ける。だが次の瞬間、初めての敗北に喫した彼は足早にバックステージへと去っていく。まさに栄光からの転落。徐々に鎮痛剤への依存を深め、恋人との関係も悪化していく。しかし、大きな体を震わせしくしくと涙するケアーに、ライバルでありコーチでもあるマーク・コールマン（ライアン・ベイダー）が「俺たちは世界一の親友だ」と慰め、彼はふたたびリングに挑むことを決意する。

さらに、映像内には本作への出演が発表された大沢、石井、光浦、布袋といった日本人キャスト陣も登場。大沢は、当時日本中を沸かせた総合格闘技の祭典・PRIDEの主催者であり、現在はRIZIN FIGHTING FEDERATIONの代表を務める榊󠄀原信行役を担当。また、石井はケアーが対戦することとなるエンセン井上役、光浦はPRIDEの記者会見で進行・通訳を務める女性役をそれぞれ演じている。布袋は、2000年のPRIDE開幕戦のオープニングを飾る“布袋寅泰”本人役でカメオ出演を果たしている。

（文＝リアルサウンド編集部）