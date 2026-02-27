日本スケート連盟は2月22日、公式Instagramを更新し、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（25）と、銅メダルの中井亜美（17）のツーショットを公開した。投稿では「念願のジェラートを食べることができました」とつづられ、3段重ねのジェラートを手に満面の笑みを浮かべる2人の姿が紹介されている。

公開された写真では、オレンジのチームウエアに身を包んだ坂本と中井が、ボリューム感のあるジェラートを嬉しそうに掲げている。チョコレートやナッツをまとったコーンに、もったりとしたジェラートが重なり、トップにはコイン型のチョコレートも。競技を終えた安堵と達成感がにじむ笑顔が印象的な一枚となっている。

【画像】ジェラートを手に笑顔を見せる坂本と中井（画像は日本スケート連盟公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「いっぱいがんばったご褒美だね！」「ご褒美アイス、人生で最高に美味しいですね」「頑張ったご褒美のジェラート！ 本場のジェラートはめっちゃ美味しいですか？ きっと達成感という隠し味で美味しさ倍増ですね」「感動と諦めない事を教えてくれた日本の誇りのかおちゃん、あみちゃん、弾ける笑顔が素敵過ぎる」といった声が寄せられている。