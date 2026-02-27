童顔グラマラスの韓国美人ゴルファー、目を奪われる“ピタピタ”ポロシャツ姿でファン魅了

韓国の美人ゴルファー、アン・ソヒョンが圧巻のスタイル際立つ最新SHOTを披露して話題だ。

【写真】童顔でグラマラス…アン・ソヒョンの圧巻スタイル

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「タイで練習中に♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、タイ・バンコク郊外のゴルフ場「ロビンスウッド・ゴルフクラブ」を訪れたアン・ソヒョンが写っている。ネイビーのタイトなポロシャツに同色のミニスカートを合わせたゴルフウェア姿で、鏡越しに自撮りをしたり、ゴルフ場内の人工滝を見つめたりするなど、練習途中でもキュートな魅力を放っている。

何より目が行くのは、タイト目なウェアからあらわになった抜群のプロポーション。アイドルさながらに目鼻立ちの整ったビジュアルも見せつけ、多くのファンを魅了していた。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。昨年11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。