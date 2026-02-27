時間がないとき、二流は「スマホを遠ざける」。じゃあ、一流はどうしている？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「やるべきことは沢山あるのに、ついスマホを触ってしまう」ことはありませんか？

やろうと思ってたことはたくさんあるのに、ついスマホを触ってしまう。

しかも、気づけば「明日でいいや」と思ってしまう。

あなたにも、そんな経験はないだろうか。

時間はないのに、スマホは触れてしまう

私は、しょっちゅうある。

家に帰ったら、洗濯して、部屋を片付けて、ゴミ出しの準備をして、本を読もう…と考えはするものの、スマホを触った瞬間に全部おじゃんになるのだ。

時間は無限ではない。それなのに、本当に追い込まれないとスマホから逃れられない。

こんなとき、どうすべきなのだろうか。

邪魔ものを「ツール」に変える

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、スマホ依存をとっぱらう方法について、書かれたページがある。

使い始めたときは何かしら目的があったはずだが、そのうちに習慣として定着し、ただアプリをチェックするのがデフォルトになった。

肝心なのは「なんとなく」ではなく、目的をもって使うことだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

人生を振り返ったとき、あなたは、「もっとスマホをイジっておけばよかった」と後悔することはあるだろうか？

「時間がない」と嘆く前に、まずはスマホを悪者だという認識をやめる。

一流はスマホを遠ざけない。

目的を決めて使い、時間の主導権を取り戻しているのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）