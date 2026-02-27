『一針入魂』で世界に1つだけの紳士服を 老舗専門店4代目「仕立ての技術”競う大会へ挑戦」《長崎》
大正元年に創業した、長崎市の紳士服専門店。
4代目の男性が “職人日本一” の座を目指し、仕立ての技術を競う全国大会に挑みます。
◆採寸から仕上げまで技術で勝負「既製品にはない着心地を」
指先に思いを込めて、一針、一針、通す糸。
真剣な面持ちで作業をするのは、南部 光伸さん 49歳。
長崎市の高級紳士服オーダー専門店「南部洋服店」の4代目です。
最高の素材と磨きぬいた技で、客一人ひとりの好みや体型に合わせた着心地。
そして生地の質感など スタイリングを追求します。
（南部洋服店 4代目 南部 光伸さん）
「“八刺し(はざし)” という作業は、既製品にはない作業。
襟の形状を記憶させるための、襟の風合いをいかに出すかという最重要ポイント」
南部洋服店は大正元年、1912年に創業。
今年で114年目を迎えました。
オーダーメイドの紳士服づくりは、200種類あまりの生地から希望に沿ったものを選び、採寸や仮縫い、仕上げまですべてを手掛けます。
1着で縫うのは、4万5000針。
時間を惜しまず一か月ほどをかけて、世界に1つだけの紳士服を作ります。
（4代目 南部 光伸さん）
「自分の感覚と経験を加味しながら、手と頭を使って縫っていくところが洋服づくりの楽しいところ」
先月10日。
注文していたスーツを受け取りに来たのは、20歳の小松 奏太さんです。
記憶に残る成人式を迎えてほしいという両親の思いから、南部洋服店に発注したそうです。
早速、袖を通してサイズ感や着心地などを確かめます。
（両親）
「うわぁ、すごい」
（小松 奏太さん）
「これまで着てきた服と全然違って、自分に合っているなと思う。めちゃくちゃ嬉しい」
（両親）
「すごく大人になって(見えて)うれしい。感動した」
（4代目 南部 光伸さん）
「一枚の生地からこの製品を作るのにかなりの労力と時間がかかっているが、お客さまの笑顔を見て 報われたという気がする」
◆職人技術を磨くための挑戦「もっと 高みを目指して…」
南部さんは仕立ての技術を磨くため、様々な大会に出場しています。
2018年、50歳以下の若手職人のコンテストで、最優秀賞を受賞。
おととしには、職人の日本一を決める「技能グランプリ」の紳士服部門で、銀賞に輝きました。
そして、今月末、再び技能グランプリに挑戦します。
（4代目 南部 光伸さん）
「銀賞はうれしかったが、表彰台に立った時、やはり2位じゃだめだ。目指すのならば一番高いところから、いい景色を見ないとだめだと思った」
金賞にこだわる理由は、もう一つ。師匠の存在がありました。
（4代目 南部 光伸さん）
「真鍋さんにお世話になったので、自分が金賞をとることで少しでも恩返しができればというのが強い思い」
南部さんが家業を継ぐと決めたのは、高校3年生の時。
高校卒業後、父で3代目の 博さんの勧めもあって、東京の杉並区にある「テーラーまなべ」で修業を始めます。
創業者の故 真鍋 惠勇さんは、黄綬褒章も受賞した現代の名工。
そして息子の康昭さんは、採寸から縫製まで 仕立ての技術を競う世界大会での優勝経験もあります。
南部さんは、そこで13年間にわたり修業を積みました。
（テーラーまなべ 真鍋 康昭さん）
「南部君はここで仕事をして、弟とぼくが挟んで教えながら仕事をしていた」
ミシン縫いから始め、様々なパーツの作業を手伝いながら真鍋さん親子の職人技を学んだそうです。
「テーラーまなべ」の店内に掲げられているのは『一針入魂』の文字。
南部さんが今も大事にしている、師匠 真鍋惠勇さんの言葉です。
（テーラーまなべ 真鍋 康昭さん）
「(父は)スーツが大好きで、お客様との会話が大好きで。
お客様の体に合わせることを第一に考えて、1ミリ、2ミリを妥協しない職人だった」
◆「一針に魂を込めろ」その先にあるのは “お客様のために”
師匠の言葉を胸に、職人の技を受け継ぎつつ、品質向上に労を惜しまない南部さん。
（4代目 南部 光伸さん）
「“一針に魂を込めろ” ということを常に言われていたので『一針入魂』という言葉を心に刻みながら、仕事をしている」
南部洋服店の店内には、真鍋康昭さんが作った紳士服がお手本として置かれています。
これは2007年の技能グランプリで金賞に輝いたもので、南部さんが作ったものとは大きな差があると言います。
（4代目 南部 光伸さん）
「背中を見ただけで変なしわがなくてボディーにきれいに沿っているため、確実に1位。
自分の(手がけた)ものは(トルソーに)かけた時点で、ここにしわがあるのが減点対象になってしまって銀賞だった」
技能グランプリでは、2日間あわせて10時間をかけて1着の紳士服を仕立てます。
細かいところまで気を配る “集中力” も必要です。
大会には半身を仕立てた状態で持ち込み、当日に残りを完成させるため、事前準備に余念がありません。
製図してカットした生地にアイロンをかけ、仮縫いしていきます。
（4代目 南部 光伸さん）
「まっすぐ地の目を通しておかないと、後で通すことができないので、ここはしっかり地の目を意識して、なおかつストライプの線が真っ直ぐに行くように、しつけ糸で形をとっていくというのが、まず洋服づくりの第一段階の、一番の見せ場」
襟の部分を縫い合わせる「八刺し」も丁寧に行います。
この作業が立体感を生み出し、快適な着心地に繋がるそうです。
大会まで残り1週間。
肩周りのしつけを行い、準備の仕上げにかかります。
（4代目 南部 光伸さん）
「より肩のカーブに合わせて立体的にしないといけない。
(手の)角度を肩のラインに合わせて、なおかつ 凹みが出るように丸くしつけしている」
大会の準備は整いました。
あとは、“お客様のために一番良い紳士服を届けたい” という思いと技術をコンテストの場で表現するだけです。
（4代目 南部 光伸さん）
「前回のものより、自信を持ってできているので…」
南部さんが、全国大会で目指すものは…
（4代目 南部 光伸さん）
「(技能グランプリに) 3度目の正直ということで。
色々な方々に支えてもらったので、感謝の思いを込めて “金賞” 1位を目指して戦っていく」
『一針入魂』の言葉通り、一針に思いを込めて全国の舞台に挑みます。
南部さんが参加する技能グランプリは、27日から大阪で行われるということです。