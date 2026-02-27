野球日本代表・侍ジャパンは26日、バンテリンドームでの前日練習を実施。これに大谷翔平選手ら一部メジャー組が合流しました。練習後には大谷選手と鈴木誠也選手の“同学年コンビ”が会見に登場しました。

1994年生まれと同学年で仲良しの2人。チームに合流しての心境や、体のコンディションなどを聞かれると、先に大谷選手が淡々と答え、続けて鈴木誠也選手が「一緒です(笑)」と照れ笑いを浮かべます。

2人とも時差ボケが残る状態ながら、大阪での強化試合に向けてコンディションを整えていきたいとのこと。鈴木選手は時に「翔平様が言ってるのと同じで…」と語りながら、仲の良さをのぞかせました。

大谷選手は今大会に向け「前回同様プレッシャーもかかると思いますけど、まず初戦からしっかり入れるように。強化試合も含めて良い状態で試合をこなせれば、十分に戦っていけるんじゃないかと思うので、明日以降しっかり集中して頑張りたいと思います」とコメント。鈴木選手は「僕は前回ケガで離脱してしまったっていうのもあるので、すごい楽しみでありましたし、良い状態でこられているので。ジャパンのために全力を尽くして頑張りたい」と意気込みながら、「ジャパンの一致団結力は他の国にはないと思いますし、みんなでしっかり力を合わせて頑張りたい。僕自身もしっかりチームに貢献していいプレーを見せたい」と語りました。

会見内でも節々に仲の良さをのぞかせる2人。ともに戦うことについても、大谷選手は「同級生ですし、代表でも若い時に一緒になったりとか。前回も一緒にやれると思ってましたけど、残念な結果には終わったので。今回まずは初戦を2人とも健康な状態で迎えられるように調整したいなと思ってますし、すごく楽しみにしてます」と語ります。続けて鈴木選手も「僕も間近で彼のプレーを見られるっていうのはすごい楽しみにしてますし、一緒のチームで上を目指して戦うっていうのもすごくうれしいことなので。しっかりお互い力を合わせて頑張りたいなと思います」と思いを明かしました。

その後の質問では、また回答の内容がかぶる場面も。鈴木選手は「…一緒ですね」と笑顔を見せながら、「彼のあとはしゃべりづらいっすわ(笑)」と本音をもらしました。