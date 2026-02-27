劇団ひとり、「本当に嫌いだった！」尊敬するビートたけしの“敵役” アメリカで過ごした少年時代を回想
お笑い芸人の劇団ひとりが28日、MBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演。「売れたな」と実感した出来事について語る。
【番組カット】劇団ひとりとトークを繰り広げる明石家メンバー
1990年4月の放送開始から番組35周年を記念して復活した名物企画、「なにをきくねん」。一般観覧者がゲストに直球質問をするこの企画、通常は50人のところ、今回はスペシャルバージョンとして200人のスタジオ観覧者が集まる。
まずは芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返ります。父が元国際線のパイロット、母が元客室乗務員というひとりは、小学校2年生から5年生まで過ごしたアメリカ・アラスカ州での生活を回想。ひとりは、お笑いを好きになったきっかけについて、「アラスカ時代に見ていた『オレたちひょうきん族』だった」と話し、その意外性に一同は驚きの声を上げる。
ひとりは、ビートたけし扮する「タケちゃんマン」を崇拝する一方、敵役だったさんまのブラックデビルについて「本当に嫌いだった！」とぶっちゃけ、さんまは大笑い。尊敬してやまないたけしへの憧れが、映画『浅草キッド』の脚本・監督を務める現在へとつながっていることに、さんまは感嘆の声を漏らす。
また、「売れたな」と実感した出来事について、ひとりは「写真週刊誌に載ったとき」と告白。妻でタレントの大沢あかねとの交際時、写真週刊誌に熱愛をスクープされた一件を振り返りますが、情報をリークしたのは中学生（!?）。ひとりは、デート中の2人を取り囲んだ中学生軍団との攻防を打ち明け、爆笑が巻き起こる。
【出演者】
明石家さんま、間寛平、村上ショージ、松尾伴内、
蛍原徹、中川家（剛、礼二）、次長課長（河本準一、井上聡）、
アキナ・山名文和、アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）、重盛さと美
＜ゲスト＞
劇団ひとり
＜アシスタント＞
山崎香佳・MBSアナウンサー
【番組カット】劇団ひとりとトークを繰り広げる明石家メンバー
1990年4月の放送開始から番組35周年を記念して復活した名物企画、「なにをきくねん」。一般観覧者がゲストに直球質問をするこの企画、通常は50人のところ、今回はスペシャルバージョンとして200人のスタジオ観覧者が集まる。
ひとりは、ビートたけし扮する「タケちゃんマン」を崇拝する一方、敵役だったさんまのブラックデビルについて「本当に嫌いだった！」とぶっちゃけ、さんまは大笑い。尊敬してやまないたけしへの憧れが、映画『浅草キッド』の脚本・監督を務める現在へとつながっていることに、さんまは感嘆の声を漏らす。
また、「売れたな」と実感した出来事について、ひとりは「写真週刊誌に載ったとき」と告白。妻でタレントの大沢あかねとの交際時、写真週刊誌に熱愛をスクープされた一件を振り返りますが、情報をリークしたのは中学生（!?）。ひとりは、デート中の2人を取り囲んだ中学生軍団との攻防を打ち明け、爆笑が巻き起こる。
【出演者】
明石家さんま、間寛平、村上ショージ、松尾伴内、
蛍原徹、中川家（剛、礼二）、次長課長（河本準一、井上聡）、
アキナ・山名文和、アインシュタイン（稲田直樹、河井ゆずる）、重盛さと美
＜ゲスト＞
劇団ひとり
＜アシスタント＞
山崎香佳・MBSアナウンサー