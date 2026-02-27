大谷翔平　過去最高の仕上がり！「無双の打撃」で連覇へ【WBC総力大特集】

過去最高の仕上がり

ついに、大谷翔平（31）が侍ジャパンに合流した。2月23日（日本時間）にドジャースでのキャンプを打ち上げ、同24日にチャーター機で羽田空港へ降り立った大谷は、調整の後、３月２日のオリックスとの強化試合（京セラドーム大阪）から実戦に出場すると見られる。

「22日のオープン戦では３打数１安打とまずまずの成績を残しました。今年の大谷は、アリゾナでのキャンプ中から少年のような笑みを浮かべるシーンが多いように感じます。ドジャースでのシーズンも３年目を迎え、二刀流の調整も順調。まさに過去最高の仕上がりでＷＢＣ開幕を迎えることになりそうです」（スポーツライターの友成那智氏）

友成氏が話す通り、今季の大谷の肉体は至高の領域に達している。キャンプ地で取材に応じた大谷は、報道陣に腕まわりや胸筋の成長を指摘されると、「ここ２年は手術などがあって、リハビリメインのオフだった。今年はいつも通りのオフを過ごして、しっかりとトレーニングができた」と自信を覗(のぞ)かせた。

今回のＷＢＣでは打者に専念することが有力視されている。’06年のＷＢＣで優勝を経験した野球解説者の渡辺俊介氏も、大谷の打撃を絶賛する。

「どの球種、どのコースに対しても長打を打てるバッターは、世界を見渡しても大谷以外にほとんどいません。失投でなくてもスタンドに運べる技術とパワーは、投手のレベルが上がる国際大会において非常に強力な武器になる。加えて、彼は体勢を崩されても下半身の粘りでヒットを放てる打者なので、僕のように緩急を使うタイプの投手は確実に打たれます（笑）。投げる球がありません。

’23年の大会では苦手コースに苦戦する瞬間があったように思いますが、現在はその割合が格段に減っているように見受けられるので、前回以上の活躍を見せてくれるでしょう」

無論、打倒日本を掲げるライバル国も″大谷対策″を進めている。

「準々決勝で対戦する可能性が高いベネズエラは、昨年のプレーオフで大谷を封じた左腕レンジャー・スアレス（30）を当ててくるでしょう。同じく準々決勝で対戦する可能性のあるドミニカ共和国には、″大谷キラー″と呼ばれるクリストファー・サンチェス（29）がいる。いずれも難敵ですが、今の大谷なら攻略のチャンスはあります」（前出・友成氏）

一方で、投手としての出場はいまだに不透明なままだ。本人は「決勝で（欠場を表明している）マイク・トラウトが打席に立つなら（登板する）」というジョークで報道陣の笑いを誘ったが……。

「抑え候補が次々と離脱しているチーム状況、そして大谷のキャンプでの順調な仕上がりを考えれば、決勝ラウンドでの１イニング登板は充分あり得ます。本人は投げたいでしょうし、ＷＢＣはシーズン前の調整試合という意味もあるので、球団が『１回だけなら』と許可することも考えられます」（前出・渡辺氏）

「無双の打撃」か、「無双の二刀流」か。球界の至宝が連覇に向けて動き出した。

『FRIDAY』2026年3月13・20日合併号より