「専業主婦になってくれ。金に困らせないから」数年後、家計の危機に見せた『信じられない本性』にカチン！

夫の願いどおり専業主婦を続けていた知人。ある日家計の相談をした知人に夫がありえない一言を言い放ち──

知人から聞いたお話を紹介します。

「専業主婦になってくれ」

私は3人の子どもがいる主婦です。

結婚するとき、夫は私に「専業主婦でいてほしい」と言いました。

「お金の心配はさせない。だから家庭に専念してくれ」

そう頼んできた夫。

ですが私は、いつかまた働きたいと考えていました。

「子育てが落ち着いたら働きたいな」

夫にそう伝えましたが、彼は「どうしても専業主婦でいてほしい」と譲らず。

なんでそこまでこだわるのか不思議だったものの、私はとりあえずうなずいたのです。

家計が厳しくなる

結婚して数年は、お金の苦労はありませんでした。

ですが子どもたちがすくすくと育ち、幼稚園に通い始めると金銭的に余裕がなくなっていったのです。

月謝はもちろん、被服費や食費も跳ね上がっていきました。

どこか削らなければいけなくなった家計。私は真っ先に夫に相談しました。

「こういうわけで、もう削れるところは削ったの。できればあなたのお小遣いも減らして、協力してくれると助かる」

そう私が言うと、夫は明らかに不満そうな顔をしました。

「僕のお小遣いを減らせだって？ 偉そうだな！ 家計のやりくりをするのが君の役目だろう」

夫は、鼻息も荒くそう言い放ちました。

怒りが湧いてきたのか、口調もだんだんと強くなっていきます。