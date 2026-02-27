「専業主婦になってくれ。金に困らせないから」数年後、家計の危機に見せた『信じられない本性』にカチン！
夫の願いどおり専業主婦を続けていた知人。ある日家計の相談をした知人に夫がありえない一言を言い放ち──
知人から聞いたお話を紹介します。
「専業主婦になってくれ」
私は3人の子どもがいる主婦です。
結婚するとき、夫は私に「専業主婦でいてほしい」と言いました。
「お金の心配はさせない。だから家庭に専念してくれ」
そう頼んできた夫。
ですが私は、いつかまた働きたいと考えていました。
「子育てが落ち着いたら働きたいな」
夫にそう伝えましたが、彼は「どうしても専業主婦でいてほしい」と譲らず。
なんでそこまでこだわるのか不思議だったものの、私はとりあえずうなずいたのです。
家計が厳しくなる
結婚して数年は、お金の苦労はありませんでした。
ですが子どもたちがすくすくと育ち、幼稚園に通い始めると金銭的に余裕がなくなっていったのです。
月謝はもちろん、被服費や食費も跳ね上がっていきました。
どこか削らなければいけなくなった家計。私は真っ先に夫に相談しました。
「こういうわけで、もう削れるところは削ったの。できればあなたのお小遣いも減らして、協力してくれると助かる」
そう私が言うと、夫は明らかに不満そうな顔をしました。
「僕のお小遣いを減らせだって？ 偉そうだな！ 家計のやりくりをするのが君の役目だろう」
夫は、鼻息も荒くそう言い放ちました。
怒りが湧いてきたのか、口調もだんだんと強くなっていきます。