帰宅した飼い主さんを待っていたのは、まさかの「装備」を身にまとった猫ちゃん。堂々とした姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は39万回以上表示され「うちも同じことしてたな…」「宇宙飛行士になりたかったのかな」「楽しんでたようで何よりｗｗ」とのコメントが寄せられていました。

【写真：お出迎えしてくれた猫が『首につけていたもの』とは……まさかの『装備』】

シュールなお出迎えをした猫ちゃん

Xアカウント「猫目」に投稿されたのは、予想外の姿で飼い主さんをお出迎えした猫ちゃんです。

飼い主さんが帰宅したところ、部屋の真ん中には缶ビールの6缶パックのパッケージを首にすっぽりとはめた猫ちゃんがお座りしていたといいます。「え、何かおかしい？」と言いたげな、少し困惑したような、でも悟りを開いたような絶妙な表情がたまりません！

猫は狭いところに入るのが好きです。投稿に登場した猫ちゃんは、以前も何回かビールのパッケージを「腹巻き」のように身にまとっていたことがあったそうです。ただ、パッケージを装備する瞬間は撮らせてくれないのだそう。次はどんな姿でお出迎えしてくれるのか、楽しみですね。

誇らしげな姿に癒される人が続出

ビールのパッケージをつけた猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「新しいネックレスお披露目ばりにシャッキリしてる」「斬新なエリザベスカラーかと思った」「一杯やってたのかにゃ～」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「猫目」では、飼い主さんの帰宅時の猫ちゃんの可愛い写真などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「猫目」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。