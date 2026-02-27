明るいカラーで気分ウキウキ♡【3COINS】色違いで揃えたい！「新作タオル」

おしゃれで便利な日用雑貨が手頃な価格で手に入る【3COINS（スリーコインズ）】では、使うたびに気分が上がりそうな「新作タオル」が登場。デザインや使用感に3COINSらしいこだわりが詰まっていそうなタオルは、色違い、サイズ違いで揃えたくなりそう。春からの新生活に向けた準備をしている人や、「そろそろタオルの買い替え時かな？」と考えている人はぜひチェックしてみてください。

おしゃれなストライプ柄 & カラバリ豊富なハンドタオル

キッチンや洗面台周りで使ったり、バッグに入れて持ち歩いたりと何かと使いやすい大きさの、「ハンドタオル：25cm × 25cm」。シンプルなストライプデザインで、男女問わず使え、さまざまなテイストのインテリアやファッションと合わせやすそうです。公式サイトによると「ループ付きなので、フックやタオル掛けに簡単に掛けられて便利」なのだそう。さらに、アイボリー、ブラウン、ブルー、イエロー、ピンクとカラーバリエーションが豊富なため、お出かけ用に色違いで買ったり、用途よって色で使い分けたりもできそう。価格は、\330（税込）です。

使いやすいサイズのバスタオルも発売中

大きすぎるバスタオルは、収納に場所をとるし干すのも大変……。そんな人には、「ミニバスタオル：50×100cm」をリコメンド。一般的なバスタオルよりは小さく、フェイスタオルよりは大きめで、洗濯や収納時にもかさばりにくそうです。こちらも、ハンドタオルと同様に5色展開なので、家族で色分けして使うのもいいかもしれません。公式サイトによると「綿100％素材で、ふんわりやさしい肌触りです」とのことなので、使用感も良さそう。価格は\770（税込）。なお、同シリーズのフェイスタオルとバスマットも発売中なので、ぜひ公式サイトや店舗でチェックしてみてください。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A