今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、赤ちゃんと猫ちゃんが同じ部屋で過ごしているときの様子。床に寝転ぶ赤ちゃんのそばで、少し距離を取るように座っていた猫ちゃん。その姿と表情が可愛いと話題になりました。投稿はXにて、287.6万回以上表示。14万件以上のいいねが寄せられていました。

今回、Xに投稿したのは「Kazu.net@norway」さん。

投稿には、床に敷かれたマットの上で遊んでいた赤ちゃんと、その近くで佇んでいた猫ちゃんの姿が。楽しそうに遊んでいた赤ちゃん。一方、猫ちゃんはというと、少し離れたところから投稿主さんの方をジィーっと見つめていた模様。まるで何かを訴えかけているようです。

投稿主さんが、猫ちゃんの視線から感じ取ったメッセージ。それは…「こいつは保育園とやらに行かないのですか？」。

猫ちゃんなりに赤ちゃんの子守りをしていて疲れていたのか…はたまた、可愛い赤ちゃんに対してヤキモチを焼いているのか…。真意は猫ちゃんにしか分かりません。ひとつ確かなのは、赤ちゃんと猫ちゃん、どっちも可愛らしいですよね。

可愛い赤ちゃん＆猫ちゃんに癒されたX民たち

赤ちゃんと少し離れたところに座っていた猫ちゃん。可愛いコンビの様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい（どっちも」「キミ、ヤキモチ？」「さすがの猫様でも赤ん坊には勝てない」「猫さんもたいへんだよね」「めちゃ訴えてきてるよw」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、赤ちゃんと猫ちゃんの可愛さに心癒されたようですね。

Xアカウント「Kazu.net@norway」では、たくさんのワンちゃんと猫ちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。日本とはまた違うことが多い北欧での暮らしは、見ているうちに心癒される方も多いはずです。

