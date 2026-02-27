神戸市東灘区の六甲アイランドで3月14日（土）と15日（日）の2日間、本のイベント「KOBE BOOK FAIR & MARKET 2026」が開かれる。

このイベントは、神戸市が進める「神戸『本』の文化振興プロジェクト」の一環。全国的に書店や出版社の減少、読書離れが進むなか、特色ある書店や出版社、個人のつくり手が一堂に会し、本を介した交流の場をつくることを目的としている。





昨年（2025年）初開催された「KOBE BOOK FAIR & MARKET」の様子（写真提供：神戸市立中央図書館）

初開催となった2025年3月は、約80組の出店者と約4500人が来場。世代やジャンルを超えた多様な読者が集い、話題を呼んだ。2回目となる今回は、開催日数を2日間に拡大し、出店規模も約110組へとスケールアップする。

会場には、京阪神を中心に全国各地から、新刊書店、独立系書店、古書店、出版社に加え、ZINE（個人や少人数で発行する自主的な出版物）や同人誌を手がける個人のつくり手まで、幅広い出店者が集結。普段はなかなか出会えない本や表現に触れられるのも、このイベントならではの魅力だ。

また、会場内でゆっくり過ごせるよう、コーヒーや焼き菓子、パン、ビールなどを提供する飲食ブースも登場。本を片手に、思い思いの時間を過ごすことができる。

ステージでは「本」をテーマにしたトークイベントを実施。書店員や出版社によるトーク、著者による書籍刊行記念トークなど、多彩なプログラムが予定されている。子ども向けのワークショップや読み聞かせも行われ、家族で楽しめる内容となっている。

14日には、久元喜造神戸市長が登壇。「神戸『本』の文化振興プロジェクト」をテーマに、アドバイザーの北田博充氏（梅田 蔦屋書店 店長）と対談を行う予定だ。



時間は両日とも午前11時からで、14日は午後7時まで、15日は午後5時まで。会場は神戸ファッションマート1階アトリウムプラザ。入場料は無料。イベントの最新情報やステージプログラムの詳細は、公式Instagramで随時発信される。