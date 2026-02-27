世田谷発のプロジェクト実践者が集まる「SETAGAYA NEW WAVE 2026」が、3月18日に開催されます！

トークと交流を1日で横断できる構成で、地域とつながるヒントを持ち帰りやすいイベントです。

今年度の活動報告だけでなく、次の共創につながる具体的な接点づくりまで設計されています。

SETAGAYA PORT「SETAGAYA NEW WAVE 2026」

開催日：2026年3月18日（水）開催時間：18:00〜20:45開場：17:30会場：北沢タウンホール（第1・2部 2Fホール／第3部 12Fスカイサロン）規模：80〜100名参加費：第1部・第2部 無料

SETAGAYA PORTは、世田谷発の持続的なビジネス・カルチャーを生み出すプラットフォームです。

異業種交流と課題・スキルのマッチングを通じて、社会課題を解決する事業や起業家育成を進めています。

今回のイベントは、世田谷で進んだプロジェクト成果を共有しながら、参加者それぞれの次の一歩を探せる場として企画されています。

3部構成プログラムの内容

第1部：18:10〜19:00（5プロジェクト・各10分）第2部：19:00〜19:30（実践者2名登壇）第3部：19:45〜20:45（交流会）第3部参加費：1,000円（軽食・1ドリンク付）第3部定員：50名

第1部では、SETAGAYA PORT YOUTHやキャリアデザイン教室など、今年度実施の5プロジェクトがピッチ形式で共有されます。

第2部では、世田谷を拠点に活動する実践者2名が、地域での取り組みを通じて生まれた変化を語ります。

第3部は有料の交流会として実施され、立場を超えて新しい連携を探る対話の時間が設けられます。

交流会は定員制のため、参加を考えている場合は早めの申し込みが動きやすい流れです。

「地域とつながって動きたい」という思いを、具体的な行動に変えやすいのがこのイベントの強みです。

実践例を聞いて終わるだけでなく、その場で次の協働先を見つけられる設計が魅力になっています。

共創の次の一歩が見つかる交流イベント！

SETAGAYA PORT「SETAGAYA NEW WAVE 2026」の紹介でした。

