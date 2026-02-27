アニメ「タッチ」の上杉達也役などで知られるベテラン声優の三ツ矢雄二（71）が26日、自身のX（旧ツイッター）を約1カ月ぶりに更新。1月27日に転倒して重傷を負ったが、この日は「だんだん回復してきました」と近況を報告した。



【写真】よく無事で…重傷を負った直後に腫れた顔を公開した三ツ矢雄二

三ツ矢は「まだ、頭はジンジン痛いけど。おでこの左側にでっかい傷跡が残ってます。ショック！でも頑張って、ボチボチ仕事も再開する事にしました。明日、もう一度頭のCT撮影です。出血していませんように、祈ってます」と、頭部に大きなばんそうこうを貼った画像とともに伝えた。



重傷を明かした1月30日の投稿では「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです。おでこがえぐれて、まぶたを4ハリ縫って、鼻の骨が折れてました。両膝も両肘も手のひらも激痛。脳内に出血も見られたそうです。打ち所が悪かったら死んでたかもね。鼻の骨折は早急に手術が必要だそうで、スケジュールのやりくりを今からします。何ともトホホです。『酒は飲んでも飲まれるな』ですね」と説明していた。



